TURNAMEN pramusim Piala Menpora 2021 telah menyelesaikan babak penyisihan grup. Sebanyak delapan tim pun telah memastikan diri melaju ke babak perempatfinal.

Sebelumnya sudah ada tujuh tim yang lolos ke babak delapan besar. Sementara tiket terakhir telah diambil oleh PSS Sleman usai menaklukkan Persebaya Surabaya pada laga pamungkas Grup C Piala Menpora 2021.

PSS menjadi tim terakhir yang lolos setelah menang dengan skor 1-0 atas Persebaya. Kemenangan tersebut mengantarkan PSS Sleman tampil sebagai juara Grup C. Sementara Persebaya harus puas duduk sebagai runner-up Grup C.

Pada klasemen akhir Grup C, PSS dan Persebaya sendiri mengoleksi angka yang sama yakni tujuh poin. Namun, PSS berhak lolos sebagai juara Grup C setelah unggul head to head atas Persebaya.

Sementara itu dua tim yang lolos dari Grup A ada PSIS Semarang dan Barito Putera. PSIS Semarang tampil sebagai juara Grup A dengan koleksi tujuh poin. Sedangkan Barito Putera keluar sebagai runner-up dengan raihan lima poin.

Grup B yang termasuk grup neraka telah meloloskan Persija Jakarta dan PSM Makassar. Persija lolos sebagai juara Grup B dengan koleksi enam poin, sedangkan PSM menjadi runner-up dengan raihan lima poin.

Sedangkan dua tim yang lolos dari Grup D ada Persib Bandung dan Bali United. Persib tampil menjadi juara Grup D dengan raihan tujuh poin, dan Bali United menduduki urutan kedua dengan koleksi lima poin. Babak perempatfinal sendiri akan berlangsung pada 9-12 April 2021. Dua dari empat pertandingan babak delapan besar itu akan diadakan di Stadion Kanjuruhan, Malang. Berikut daftar 8 klub yang lolos ke perempatfinal Piala Menpora 2021 Grup A: PSIS Semarang dan Barito Putera Grup B: Persija Jakarta dan PSM Makassar Grup C: PSS Sleman dan Persebaya Surabaya Grup D: Persib Bandung dan Bali United