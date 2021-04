BABAK perempatfinal Piala Menpora 2021 mulai bergulir pada Jumat 9 April 2021 malam WIB. Namun, jadwal lengkap perempatfinal Piala Menpora 2021 belum bisa dirilis, mengingat PT LIB selaku operator turnamen masih mencari satu slot tersisa pengisi perempatfinal Piala Menpora 2021.

Sejauh ini, sudah ada tujuh tim yang lolos ke perempatfinal Piala Menpora 2021. Mereka ialah PSIS Semarang, PSM Makassar, Persija Jakarta, Barito Putera, Persib Bandung, Bali United dan Persebaya Surabaya.

(Samsul Arif (kiri), penyerang andalan Persebaya Surabaya)

Ada tiga tim yang memperebutkan satu slot tersisa perempatfinal Piala Menpora 2021. Mereka ialah Persela Lamongan, Persik Kediri dan PSS Sleman.

Ketiga tim di atas merupakan kontestan Grup C Piala Menpora 2021. Dari Grup C, baru Persebaya Surabaya yang dipastikan lolos ke perempatfinal Piala Menpora 2021. Namun, Bajul Ijo –julukan Persebaya– masih harus berjuang untuk keluar sebagai juara Grup C.

Di laga terakhir yang dilangsungkan pada Rabu 7 April 2021 pukul 18.15 WIB, Persebaya Surabaya akan menghadapi PSS Sleman. Persebaya Surabaya hanya butuh hasil imbang untuk lolos sebagai juara Grup C.

Sementara PSS Sleman, otomatis lolos ke perempatfinal jika menang atas Persebaya di laga terakhir. Bahkan, klub asuhan Dejan Antonic itu keluar sebagai juara grup jika menang atas Persebaya di laga terakhir.

Jika kondisi di atas terjadi, poin PSS dan Persebaya sama-sama tujuh. Namun, karena menggunakan sistem head-to-head ketika ada dua tim yang mempunyai poin sama, PSS Sleman berhak berada di posisi yang lebih baik. (Mario Maslac, pemain asing andalan PSS Sleman) Bagaimana jika skor akhir PSS vs Persebaya imbang? PSS masih bisa lolos asalkan di laga lain Persela vs Persik juga berakhir imbang. Kemudian, bagaimana cara Persela dan Persik untuk lolos ke perempatfinal Piala Menpora 2021? Persela dan Persik sama-sama mengemas tiga angka dari tiga pertandingan. Kemenangan meloloskan Persela atau Persik, asalkan di laga lain Persebaya menumbangkan atau bermain imbang dengan PSS Sleman. Menarik menanti siapa satu tim yang melengkapi kontestan perempatfinal Piala Menpora 2021. Berikut jadwal laga pamungkas Grup C Piala Menpora 2021 Rabu, 7 April 2021 Persela Lamongan vs Persik Kediri (15.15 WIB) PSS Sleman vs Persebaya Surabaya (18.15 WIB)