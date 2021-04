JADWAL Liga Champions hari ini waktu Eropa atau Rabu 7 April 2021 dini hari WIB, melangsungkan leg I babak perempatfinal. Sebanyak dua laga digelar yang mempertemukan Real Madrid vs Liverpool dan Manchester City vs Borussia Dortmund.

Laga Real Madrid vs Liverpool merupakan ulangan final Liga Champions 1980-1981 dan 2017-2018. Di final Liga Champions 1980-1981, The Reds –julukan Liverpool– meraih trofi juara setelah menang 1-0 via gol yang dilesakkan Alan Kennedy.

(Madrid dan Liverpool di final Liga Champions 2017-2018)

Kemudian pada Liga Champions 2017-2018, gantian Los Blancos –julukan Real Madrid– yang meraih kemenangan. Dua gol Gareth Bale dan satu bola dari Karim Benzema membantu Real Madrid menang 3-1 atas Liverpool.

Karena itu, laga ini bak pertaruhan nama besar dua tim yang memiliki sejarah panjang di Liga Champions. Setelah gagal total di Liga Inggris, Liga Champions merupakan satu-satunya kompetisi yang bisa dimenangkan Liverpool musim ini.

Sementara Real Madrid, mereka bertekad melanggengkan status sebagai klub tersukses di Liga Champions. Semenjak kompetisi ini bergulir pada 1955-1956, Los Blancos tercatat sebagai klub yang paling banyak merebut trofi Liga Champions, yakni 13 kali.

BACA JUGA: Real Madrid Tak Mau Jadi Korban Balas Dendam Liverpool

Kebetulan, kedua pelatih yakni Jurgen Klopp (Liverpool) dan Zinedine Zidane (Real Madrid) diisukan meninggalkan masing-masing tim akhir musim ini, sehingga tentunya mereka ingin memberikan kado perpisahan yang manis. Zidane dikait-kaitkan dengan Juventus.

Bagaimana dengan Klopp? Nama eks pelatih Borussa Dortmund itu kencang dikaitkan dengan Timnas Jerman. Malahan terbaru, Klopp dihubung-hubungkan dengan Real Madrid. Pertanda Klopp menjadi suksesor Zidane? (Jurgen Klopp jadi pelatih Real Madrid musim depan?) Selanjutnya di jam yang sama, digelar laga Man City vs Borussia Dortmund. The Citizens –julukan Man City– yang bertindak sebagai tuan rumah tak mau membuang-buang kesempatan menyabet hasil positif di kandang sendiri. Sebab dalam tiga musim terakhir, langkah Man City di Liga Champions selalu terhenti di babak perempatfinal. Tentu, mereka tak ingin musim ini menjadi momen keempat beruntun mereka tersingkir di perempatfinal Liga Champions. Berikut jadwal Liga Champions hari ini: Rabu, 7 April 2021 pukul 02.00 WIB Real Madrid vs Liverpool Manchester City vs Borussia Dortmund