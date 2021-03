NYON – Hasil undian babak perempatfinal Liga Eropa musim 2020-2021 telah rampung dilangsungkan di markas UEFA, Nyon, pada Jumat (19/3/2021) sore WIB. Dari hasil undian tersebut terdapat dua pertandingan menarik yang disaksikan

Pertandingan pertama yang patut untuk disaksikan adalah pertemuan antara tim kuda hitam, Granada, menghadapi kandidat juara, Manchester United. Ya, pertandingan tersebut sangat menarik disaksikan, mengingat Granada sendiri memang berhasil membuat kejutan di Liga Eropa 2020-2021.

Sementara pertandingan kedua yang layak dinikmati oleh para pecinta sepakbola adalah pertemuan antara Ajax Amsterdam melawan AS Roma. Ya, ini bisa dibilang satu-satunya big match yang mewarnai babak perempatfinal Liga Eropa 2020-2021, mengingat kedua tim sama-sama memiliki komposisi pemain seimbang.

Sedangkan Arsenal sendiri bisa dibilang kembali mendapatkan lawan yang cukup mudah pada babak perempatfinal Liga Eropa 2020-2021. Ya, skuad The Gunners –julukan Arsenal– bakal berjumpa dengan Slavia Praha yang pada babak 16 Besar Liga Eropa 2020-2021 menyingkirkan Glasgow Rangers.

Wakil Liga Spanyol lainnya yang tersisa di Liga Eropa 2020-2021, yakni Villarreal, bakal menghadapi tim kuda hitam lainnya, Dinamo Zagreb. Dinamo sendiri menjadi perbincangan usai menyingkirkan Tottenham Hotspur dengan agregat 3-2 pada babak 16 Besar Liga Eropa 2020-2021.

Selain undian Perempatfinal, UEFA juga mengundi babak semifinal. Pemenang antara Granada vs Man United akan berjumpa dengan pemenang duel Ajax melawan Roma. Sementara satu lagi, mempertemukan pemenang antara Arsenal vs Slavia Praha dengan Dinamo Zagreb vs Villarreal.

Pertandingan leg pertama babak perempatfinal Liga Eropa 2020-2021 sendiri bakal dilangsungkan 9 April 2021. Sementara pada leg kedua babak perempatfinal Liga Eropa 2020-2021 akan dimainkan di 16 April mendatang.

Berikut hasil undian babak perempatfinal Liga Eropa 2020-2021:

Granada vs Manchester United

Arsenal vs Slavia Praha

Ajax Amsterdam vs AS Roma

Dinamo Zagreb vs Villarreal