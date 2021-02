ROMA – Winger Paris Saint-Germain (PSG), Neymar Jr saat ini dikabarkan sedang menjomblo. Meski begitu, ada banyak perempuan yang diisukan sedang didekati oleh mantan pemain Barcelona tersebut.

Salah satunya adalah model sekaligus influencer cantil asal Italia, yakni Chiara Nasti. Isu Neymar yang naksir dengan Chiara Nasti pertama kali terdengar dari media-media di Italia.

Bahkan bos Majalah Chi, Alfonso Signorini menyebut ada bukti yang memperlihatkan bahwa Neymar sangat menyukai Chiara Nasti. Sebab hampir setiap posting-an model tersebut, maka selalu ada Neymar yang selalu menyukainya.

"Tidak ada foto Nasti yang tidak memiliki hati atau suka dari Neymar,” ungkap direktur majalah Chi, Alfonso Signorini, dikutip dari Corriere dello Sport.

"Dia melakukan segalanya untuk bertemu dengannya, saat ini dia tidak menyerah," lanjutnya.

Neymar pun dikabarkan sedang mencari cara agar bisa bertemu dengan Chiara Nasti. Namun, upaya Neymar itu terlalu lambat sehingga Chiara Nasti kini sudah dekat dengan pria lain yang juga berasal dari dunia sepakbola.

Menurut laporan dari Marca, pesepakbola yang berhasil merebut hati Chiara Nasti adalah Nicolo Zaniolo. Pemain AS Roma itu bahkan sudah resmi menjadi pasangan model yang memiliki lebih dari 1,8 juta pengikut di instagram itu.

Tentu sangat menarik jika kabar itu benar adanya. Sebab seperti yang diketahui, Zaniolo juga sempat berpacaran dengan model cantik berna,a Sara Scaperotta.

Kembali ke Chiara Nasti. Perempuan asal Napoli itu terkenal sebagai seorang influencer yang kerap kali tampil seksi dengan menggunakan bikini dan lingerie.

Selain menjadi influencer, Chasti juga tampil di acara TV, Dance, Dance, Dance dan 'The Island of the Famous. Dia juga bekerja untuk brand terbesar dalam fesyen seperti termasuk Armani dan Trussardi.