PARIS – Bintang Paris Saint-Germain (PSG), Neymar Jr, masih bertualang untuk menemukan tambatan hati. Setelah gagal mendapatkan hati Natalia Barulich dan Emilia Mernes, Neymar Jr kini memiliki gebetan baru, yaitu seorang model asal Italia bernama Chiara Nasti.

Menurut laporan The Sun, Selasa (16/2/2021), Neymar Jr menggoda Chiara Nasti di media sosial. Pemain asal Brasil itu ingin menjadi lebih dekat dengan wanita cantik berumur 23 tahun itu.

Sementara itu, Direktur sekaligus jurnalis Majalah Chi, Alfonso Signorini, menyatakan banyak foto Chiara Nasti di instagram yang disukai oleh Neymar Jr. Neymar Jr berusaha untuk menarik perhatian Chiara Nasti di instagram.

Namun, menurut Alfonso Signorini, upaya Neymar Jr masih belum mendapatkan respons dari Chiara Nasti. Alhasil, Neymar Jr harus berusaha lebih keras untuk mendekati Chiara Nasti.

“Tidak ada foto Nasti yang tidak memiliki hati atau disukai Neymar. Dia melakukan segalanya untuk bertemu dengannya, tapi saat ini Chiara Nasti tidak menyerah begitu saja," kata Alfonso Signorini, mengutip dari The Sun, Selasa (16/2/2021).

Lalu, siapakah Chiara Nasti? Wanita cantik itu tidak hanya berprofesi sebagai model, tetapi juga seorang influencer. Instagram Chiara Nasti, @nastilove, kini memiliki followers lebih dari 1,8 juta.

Chiara Nasti juga tampil dalam ragam acara realita di Italia, seperti 'Dance, Dance, Dance' dan 'The Island of the Famous.' Dia bahkan bekerja dengan beberapa merek fesyen besar, seperti Armani dan Trussardi.

Sebagai model dan influencer, Chiara Nasti selalu mengunggah foto-foto yang menampakkan paras rupawannya. Beberapa foto bahkan tidak hanya menunjukkan kecantikan Chiara Nasti, tetapi juga keseksiannya. Chiara Nasti cukup berani untuk mengumbar tubuh indahnya di instagram.

Kecantikan dan keseksian Chiara Nasti sepertinya telah menaklukkan hati Neymar Jr. Oleh sebab itu, Neymar Jr pun menggoda wanita berumur 23 tahun itu di instagram.

Sementara itu, Neymar Jr tengah menderita cedera yang membuatnya absen selama beberapa pekan. Neymar Jr pun tidak bisa tampil saat PSG melawan Barcelona dalam leg I babak 16 besar Liga Champions 2020-2021. Pertandingan akbar itu akan berlangsung di kandang Barcelona, Camp Nou, Rabu 17 Februari 2021 dini hari WIB.

Meski tidak tampil, dukungan Neymar Jr akan mengalir untuk PSG. Selagi beristirahat, Neymar Jr mungkin akan terus mendekatkan diri kepada Chiara Nasti.