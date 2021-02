SEBANYAK dua pertandingan tersaji pada Selasa (16/2/2021) dalam lanjutan matchday ke-24 Liga Inggris 2020-2021. Salah satunya adalah pertemuan antara Chelsea dengan Newcastle United di Stamford Bridge.

Chelsea sejatinya sedang dalam performa bagus di bawah asuhan Thomas Tuchel. Sebab, sejak pelatih berpaspor Jerman itu menangani tim, The Blues belum sekalipun menelan kekalahan.

Hal itu pun berlanjut di pertandingan melawan Newcastle, yang mana Chelsea menang dengan skor 2-0. Sejak peluit tanda dimulainya pertandingan dibunyikan, Jorginho dan kawan-kawan langsung menampilkan permainan menyerang.

Kebuntuan kemudian terpecah di menit ke-31. Berawal dari aksi Timo Werner mengirimkan umpan silang mendatar ke depan gawang Newcastle, Karl Darrow kemudian mencoba beraksi memotong jalur operan tersebut. Namun, bola rebound lekas disambar Olivier Giroud dan menjadi gol.

Papan skor lalu berubah menjadi 2-0 pada menit ke-39. Mason Mount mengirimkan bola ke dalam kotak penalti The Magpies dari sepak pojok. Para pemain Newcastle gagal menghalau bola dengan baik. Si kulit bundar justru memantul dan mengarah kepada Werner yang ada di muka gawang. Tanpa kesulitan berarti, Werner pun menjebol gawang Newcastle.

Pada pertandingan lainnya, West Ham United menang dengan skor telak 3-0 saat menjamu Sheffield United. Gol pembuka West Ham dicetak oleh Declan Rice pada menit ke-41 melalui eksekusi penalti.

Menariknya, sempat terjadi keributan kecil di antara pemain West Ham sebelum Rice maju sebagai eksekutor. Jesse Lingard pasalnya bersikeras ingin mengambil tendangan penalti tersebut karena dirinya yang dilanggar. Kendati demikian, pada akhirnya tetap Rice yang menendang.

West Ham kemudian menambah keunggulannya di meni ke-8 melalu Issa Diop. Adapun gol ketiga The Hammers dikreasikan oleh Ryan Fredericks pada masa injury time.

Dengan hasil ini, West Ham pun menempati posisi kelima klasemen sementara Liga Inggris dengan perolehan 42 poin. Sementara itu, Chelsea menanjak ke posisi keempat meski memiliki poin yang sama dengan West Ham.

Chelsea pasalnya unggul selisih gol. The Blues saat ini memiliki selisih gol +16, sedangkan West Ham hanya +9. Kendati demikian, posisi The Hammers kini berada di atas Liverpool. Mereka unggul dua angka dari The Reds.