JADWAL 16 besar Liga Champions 2020-2021 pekan ini akan melangsungkan empat pertandingan. Sebanyak empat pertandingan itu merupakan gelaran leg I babak 16 besar Liga Champions 2020-2021.

Laga pembuka leg I babak 16 besar Liga Champions 2020-2021 dilangsungkan pada Rabu 17 Februari 2021 pukul 03.00 WIB. Di hari tersebut, akan digelar dua pertandingan sekaligus.

(Messi akan bertemu PSG)

Sebanyak dua laga yang dimaksud mempertemukan Barcelona kontra Paris Saint-Germain (PSG) dan RB Leipzig versus Liverpool. Laga Barcelona vs PSG terasa emosional bagi Lionel Messi.

Sekadar informasi, La Pulga –julukan Lionel Messi– kencang dikaitkan akan pindah ke PSG pada musim panas 2021. Sejumlah pemain PSG seperti Neymar Jr, Angel Di Maria, Leandro Paredes hingga Marco Verratti meminta Lionel Messi untuk pindah ke Stade Parc des Princes.

Hal itu pun memantik kemarahan pelatih Barcelona, Ronald Koeman. Juru taktik berpaspor Belanda itu merasa cara yang dilakukan pemain-pemain PSG sangat tidak etis, mengingat La Pulga masih berstatus personel Barcelona.

Kemudian, laga RB Leipzig vs Liverpool tak dapat digelar di markas Die Roten Bullen –julukan RB Leipzig. Hal itu karena Jerman selaku negara asal RB Leipzig, menutup sementara penerbangan dari Inggris, imbas Covid-19. Alhasil, laga RB Leipzig vs Liverpool digelar di tempat netral, tepatnya di Budapest, Hungaria.

Kemudian pada Kamis 18 Februari 2021 pukul 03.00 WIB juga digelar dua pertandingan. Sebanyak dua laga itu mempertemukan FC Porto vs Juventus dan Sevilla vs Borussia Dortmund.

(Cristiano Ronaldo (kanan) akan bertandang ke markas FC Porto)

Tidak seperti laga RB Leipzig vs Liverpool, dua pertandingan di atas dapat dilaksanakan di venue tuan rumah. Laga Porto vs Juventus dilangsungkan di Estadio Do Dragao, sedangkan Sevilla vs Dortmund digelar di Estadio Ramon Sanchez Pizjuan.

Bisa dibilang, hasil positif di leg I merupakan modal besar untuk menatap pertemuan kedua. Karena itu, menarik menanti aksi tim-tim kuat Eropa di leg I babak 16 besar Liga Champions 2020-2021.

Berikut jadwal 16 besar Liga Champions pekan ini:

Rabu, 17 Februari 2021 pukul 03.00 WIB

Barcelona vs PSG

RB Leipzig vs Liverpool

Kamis, 18 Februari 2021 pukul 03.00 WIB

FC Porto vs Juventus

Sevilla vs Dortmund