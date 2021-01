FENERBAHCE - Mesut Ozil resmi meninggalkan Arsenal menuju Fenerbahce pada bursa transfer musim dingin 2021 ini. Hal itu terjadi setelah gelandang berpaspor Jerman itu memutuskan untuk memutus kontraknya di Emirates Stadium.

Kabar kepindahan Ozil ke Fenerbahce diketahui lewat unggahan jurnalis asal Italia, Fabrizio Romano, di akun media sosial Twitter pribadinya. Fabrazio mengatakan Ozil akan segera menandatangani kontrak baru pada awal pekan ini.

"Here we go, Mesut! Ozil joins Fenerbahçe on a permanent deal, tomorrow morning he’ll sign his contract. Confirmed!," tulis Fabrizio di akun media sosial Twitter pribadinya, Senin (18/1/2021).

Kepergian Ozil sebenarnya bukan hal mengejutkan bagi para pendukung Arsenal. Eks penggawa Real Madrid itu memang sudah diprediksi angkat kaku menyusul minimnya waktu bermain di Arsenal.

Meski tak menyebutkan secara pasti apa alasannya, pelatih Arsenal, Mikel Arteta tercatat belum pernah menurunkan Ozil sejak awal musim 2020-2021 ini.

Sebelumnya, pemain berusia 32 tahun itu juga telah berpamitan dengan rekan-rekan satu tim dan staf Arsenal di pusat pelatihan klub London Colney pada akhir pekan kemarin. Kepindahan Ozil ke Fenerbahce sekaligus mengakhiri masa tinggalnya selama tujuh setengah tahun di London utara. Arsenal pun telah memberikan izin kepada Ozil untuk melakukan perjalanan ke Istanbul untuk menyelesaikan transfer kepindahannya. Lebih lanjut, Ozil kabarnya akan segera mengikuti pemeriksaan medis pada awal pekan ini dan segera bergabung dengan klub yang pernah ia bela saat masa kecil dulu.