KICK off merupakan salah satu istilah yang cukup awam bagi para pecinta olahraga sepakbola. Istilah tersebut biasanya dipakai untuk memulai permainan baik pada babak pertama ataupun di babak kedua.

Sama seperti olahraga lainnya, sepakbola juga punya beberapa peraturan dan istilah dalam permainan. Istilah-istilah tersebut sudah disepakati dan menjadi acuan oleh FIFA sebagai federasi sepakbola dunia.

Kick off pun jadi bagian penting dalam olahraga ini. Selain untuk memulai pertandingan, Kick off juga digunakan di tiap babak pada babak tambahan waktu atau extra time. Istilah tersebut juga dipakai untuk memulai kembali permainan setelah gol terjadi.

Aturan kick off tertuang dalam Law 8 pada Laws of the Game atau peraturan sepak bola dunia, dilansir dari laman Jurnalisbola. Tim yang berhak melakukan kick off pertama ditentukan lewat undian koin yang dilakukan oleh wasit dengan disaksikan kedua kapten tim yang bertanding.

Kick off kemudian dilakukan setelah wasit meniup peluit tanda pertandingan sepak bola sudah dimulai. Sementara di babak kedua tim yang melakukan kick off adalah kebalikan dari tim yang kick off di babak pertama.

Lalu untuk babak tambahan waktu, akan dilakukan undian koin lagi untuk menentukan tim mana yang kick off baik di babak pertama atau babak kedua tambahan waktu. Penggunaan lain kick-off adalah untuk memulai pertandingan setelah terjadi gol. Tim yang kebobolan gol berhak melakukan kick-off untuk memulai permainan lagi setelah wasit meniup peluit tanda dimulai kembali pertandingan. Untuk itu, dalam sebuah pertandingan sepakbola di waktu normal (90 menit), jumlah kick off yang dilakukan kedua tim adalah 2 kali ditambah jumlah gol yang terjadi. Lebih lanjut, ketika Kick off dilakukan, para pemain harus berada di daerah tim masing-masing. Awalnya, tendangan kick off harus diarahkan ke depan atau ke arah gawang lawan. Namun sejak tahun 2016, FIFA merubah aturan tersebut dan pemain pada tim yang memegang bola boleh langsung memberikan bola kepada rekan terdekat.