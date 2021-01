MILAN – Sebuah pekan berat menghadang Inter Milan. Setelah melawan AS Roma pada Minggu (10/1/2021) malam WIB, mereka sudah ditunggu Juventus pada pekan depan di giornata 18 Liga Italia 2020-2021. Bagi Antonio Conte, tiga laga ke depan adalah soal mengukur ambisi juara.

Ya, Inter Milan akan dihadapkan pada tiga laga sulit di depan. Di antara dua laga Liga Italia 2020-2021 melawan AS Roma dan Juventus, terselip pula Coppa Italia melawan Fiorentina pada Rabu 13 Januari dini hari WIB.

Tiga laga tersebut jelas berpotensi menyedot perhatian serta fisik pemain-pemain Inter Milan. Apalagi, Antonio Conte terkenal dengan gaya bermain yang mengedepankan intensitas tinggi. Jika tidak pandai mengatur tenaga serta fokus, bukan tidak mungkin Nerazzurri bakal merana.

Sebagai pelatih, Antonio Conte sadar betul dengan tiga tantangan berat di depan. Namun, baginya tiga laga itu akan menjadi tolok ukur sejauh mana ambisi Inter Milan merebut trofi, sejalan dengan hasil-hasil di atas lapangan.

“Kami akan mengukur ambisi pribadi dan tim melawan sebuah kesebelasan AS Roma yang kuat. Apa yang ingin saya lihat dalam tiga laga ke depan adalah hasil, karena saya sudah belajar performa dinilai hanya dari hasil,” ucap Antonio Conte, melansir dari Football Italia, Minggu (10/1/2021).

“Hal yang sama juga berlaku untuk laga berikutnya melawan Juventus. Kami ingin mengukur ambisi dengan aksi, bukan hanya kata-kata,” tegas pria berkebangsaan Italia itu.

Tentu saja, fokus utama Inter Milan saat ini adalah laga tandang ke Stadion Olimpico, markas AS Roma. Pantang hukumnya bagi La Beneamata untuk kembali kehilangan tiga poin. Jika itu yang terjadi, maka mereka semakin tertinggal dari AC Milan yang kini sudah mengemas 40 angka.

Agar meraih kemenangan, Inter Milan wajib berhenti membiarkan lawan unggul lebih dulu, baru bangkit seperti tren yang mereka tunjukkan belakangan ini. Antonio Conte sendiri tidak mengerti mengapa anak asuhnya bisa seperti itu.

“Sungguh berbeda dibandingkan musim lalu. Jadi, saya tidak tahu mengapa, tetapi pendekatan kami secara umum tetap tepat. Kami mendominasi Sampdoria namun harus kemasukan dua gol,” sesal Antonio Conte.

Tentu saja, laga akbar antara AS Roma vs Inter Milan pantang Anda lewatkan. Apalagi, RCTI+ akan menyiarkan via live streaming pada Minggu (10/1/2021) mulai pukul 18.30 WIB.