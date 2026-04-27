Poin Persib Bandung Disamai Borneo FC, Bojan Hodak: Masih Ada 5 Pertandingan Lagi!

PELATIH Persib Bandung, Bojan Hodak, tak menunjukan kekhawatiran meski saat ini timnya memiliki poin sama dengan Borneo FC. Persib Bandung dan Borneo FC sama-sama mengemas 66 poin hasil dari 29 laga yang telah dijalani di Super League 2025-2026.

Di pekan ke-29, Persib Bandung dan Borneo FC mendapatkan hasil berbeda. Persib Bandung ditahan Arema FC 0-0, sedangkan Borneo FC menang 3-0 atas Semen Padang.

“Ya, poin kami sama dengan Borneo, masih tersisa lima pertandingan lagi. Mereka punya beberapa laga sulit, kami juga punya beberapa laga sulit. Jadi bagi liga, bagi sepakbola di Indonesia, ini menarik,” kata Bojan Hodak usai memimpin sesi latihan Persib Bandung di lapangan pendamping Stadion GBLA.

1. Mental Pemain Persib Bandung Terjaga

Pelatih asal Kroasia ini pun memastikan mental para pemain Persib Bandung tetap terjaga dengan baik. Sebab, Persib Bandung masih berada di puncak klasemen sementara lantaran unggul head-to-head atas Borneo FC.

“Semua oke. Tidak ada (masalah) kami sekarang masih nomor satu. Satu-satunya hal adalah, kami sedikit mempersulit hidup kami sendiri, tapi anak-anak tahu bahwa mereka harus fokus sekarang untuk pertandingan berikutnya dan mencoba untuk menang di setiap laga,” kata mantan pelatih Timnas Malaysia U-19 tersebut.

2. Persib Bandung Bersiap Lawan Bhayangkara FC

Persib Bandung terus melakukan persiapan. Persib Bandung tidak memiliki banyak waktu untuk beristirahat karena laga selanjutnya melawan Bhayangkara FC akan digelar pada Kamis 30 April 2026 pukul 19.00 WIB.