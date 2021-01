MILAN – Grande partita antara AS Roma vs Inter Milan akan kembali memanjakan pecinta Liga Italia malam ini. Mengingat keduanya adalah pesaing langsung untuk scudetto, Pelatih AC Milan Stefano Pioli akan menyaksikannya dari tayangan televisi. Namun, bukan karena alasan persaingan di papan klasemen.

Seperti diketahui, AC Milan tengah melaju kencang di Liga Italia 2020-2021. Walau baru menelan kekalahan pada tengah pekan lalu di tangan Juventus, Rossoneri mampu kembali ke jalur yang benar setelah menyikat Torino 2-0, Minggu (10/1/2021) dini hari WIB.

Tambahan tiga angka itu memastikan AC Milan tetap kukuh di puncak klasemen dengan nilai 40. Mereka kini berselisih empat angka dengan Inter Milan dan tujuh angka dengan AS Roma di posisi tiga. Selisih tesebut bisa saja bertambah mengingat kedua kesebelasan akan bertemu.

Baca juga: AC Milan Respons Kekalahan dari Juventus dengan Performa Berkualitas

Ya, AS Roma bakal menjamu Inter Milan di Stadion Olimpico, Minggu (10/1/2021) pukul 18.30 WIB. Partai krusial itu tentu saja pantang dilewatkan, termasuk oleh Stefano Pioli. Akan tetapi, ia mau menonton laga itu bukan karena soal posisi di klasemen, melainkan cinta terhadap sepakbola.

“Saya tentu saja akan menonton Roma-Inter, tetapi bukan karena posisi di klasemen,” tegas Stefano Pioli, sebagaimana diwartakan Football Italia, Minggu (10/1/2021).

“Namun, saya akan menontonnya karena saya yakin ada pertandingan yang indah antara dua tim yang diperkuat pelatih-pelatih pintar serta saya mencintai sepakbola,” imbuh pria berusia 54 tahun tersebut.

Laga tersebut akan membawa tekanan tersendiri bagi Inter Milan. Kekalahan dari Sampdoria, yang diikuti hasil negatif AC Milan saat menjamu Juventus, pantas disesali. Andai Nerazzurri menang atau imbang, maka mereka kini bisa duduk di puncak klasemen.

Namun, penyesalan tidak boleh lama-lama diratapi. Inter Milan wajib memetik angka penuh jika ingin terus menempel ketat AC Milan di papan klasemen. Hal yang sama juga perlu dilakukan AS Roma demi menjaga peluang scudetto sekaligus tidak terlempar dari empat besar.

Beruntung, selisih mereka dengan Atalanta di peringkat empat sudah cukup aman, yakni dua poin. Namun, perolehan poin mereka (33) bisa saja didekati Juventus yang akan menjamu Sassuolo. Sebab, Si Nyonya Tua mengoleksi nilai 30.

Jika Stefano Pioli saja tidak mau melewatkan laga AS Roma vs Inter Milan, Anda tentu juga pantang tidak menyaksikan partai menarik itu. Apalagi, laga tersebut akan ditayangkan via live streaming di RCTI+ pada Minggu (10/1/2021) mulai pukul 18.30 WIB. Caranya cukup mudah, Anda tinggal klik di sini.