LONDON – Arsenal kembali harus melewati pertandingan mereka tanpa bisa meraih kemenangan. Teranyar, Arsenal harus kembali menelan kekalahan 1-4 dari Manchester City pada babak perempatfinal Piala Liga Inggris 2020-2021.

Dalam pertandingan yang dihelat di Emirates Stadium, dini hari tadi WIB, Arsenal memang tampil berantakan sejak menit awal. Bahkan Man City hanya butuh 3 menit untuk bisa membuka keunggulan mereka atas Arsenal melalui gol dari Gabriel Jesus.

Arsenal memang sempat menyamakan kedudukan melalui gol Alexandre Lacazette pada menit ke-31. Akan tetapi setelah itu, Arsenal praktis lebih sering mendapatkan tekanan demi tekanan yang dilancarkan oleh para pemain Man City.

Kondisi tersebut pun membuat Man City berhasil menambah tiga gol lagi ke gawang Arsenal pada pertandingan ini. Ketiga gol yang berhasil dicetak oleh Man City tersebut hadir dari aksi-aksi Riyad Mahrez (54’), Phil Foden (59’), dan Aymeric Laporte (73’).

Dengan kekalahan tersebut pupus sudah harapan Arsenal untuk bisa menembus semifinal Piala Liga Inggris 2020-2021. Tidak hanya itu, kekalahan dari Man City juga memperpanjang catatan tidak pernah menang Arsenal di Inggris selama 50 hari atau tepatnya sejak 1 November 2020.

Ya, terakhir kali Arsenal berhasil mengalahkan sesama klub Inggris terjadi ketika meraka menghadapi Manchester United di Old Trafford Stadium. Pada pertandingan itu, The Gunners –julukan Arsenal– menang dengan skor akhir 1-0 via gol penalti Pierre-Emerick Aubameyang.

Kekalahan Arsenal atas Man City pun membuat para penggemarnya semakin naik pitam. Bahkan di platform Twitter, para penggemar Arsenal mencurahkan rasa kecewanya terhadap penampilan klub kesayangan mereka tersebut. “Pada saat ini, kami sebagai penggemar klub lain sangat prihatin dengan kesahatan mental pendukung Arsenal. maksud saya lebih dari 50 hari sejak kemenangan terakhir Anda di Inggris. Saya harap ini tak pernah terjadi kepada klub idola saya!” tulis akun @AnuolluwaX. “Sama sekali tidak merasa kecewa. Sama sekali tidak merasa terkejut. Saya sedang mencoba untuk bisa beradaptasi dengan ‘kebiasaan baru’!” tulis akun @WelBeast. “Benar-benar memalukan untuk melihat kekalahan lainnya. Pemilihan pemain yang menggerikan dan taktiknya juga payah. Masih juga belum ada Mesut Ozil dan Willian Saliba di tim. Arteta harus pergi, terima kasih untuk (trofi) Piala FA tapi waktunya ia pergi,” tulis akun @AFCBall14.