RCTI menyiarkan tiga pertandingan di pekan ke-11 Liga Italia 2020-2021 secara langsung dan eksklusif. Sebanyak tiga laga yang disiarkan RCTI meliputi Lazio vs Hellas Verona, Genoa vs Juventus dan AC Milan vs Parma.

Laga pertama yang disiarkan adalah Lazio vs Verona pada Minggu 13 Desember 2020 pukul 02.45 WIB. Gli Aquilotti –julukan Lazio– yang bertindak sebagai tuan rumah dijagokan meraih kemenangan.

Sebab dalam laga terkini Liga Italia, Lazio meraih kemenangan, tepatnya 2-1 atas Spezia. Sementara Verona hanya bermain 1-1 saat dihadapkan dengan Cagliari. Selain itu, kepercayaan diri Lazio juga sedang meninggi karena baru saja lolos ke 16 besar Liga Champions 2020-2021.

Kemudiaan laga kedua yang disiarkan RCTI mempertemukan Genoa vs Juventus pada Senin 14 Desember 2020 pukul 00.00 WIB. Laga ini bisa dibilang momen kepantasan Andrea Pirlo duduk sebagai pelatih Juventus.

Sebab, konsistensi permainan gagal ditunjukkan Pirlo bersama Juventus. Terbukti dalam 10 pertandingan Liga Italia 2020-2021, Juventus hanya mengoleksi 20 angka. Koleksi itu terpaut enam angka dari AC Milan di tempat kedua.

Untuk meraih kemenangan atas Genoa, Juventus dapat berharap kepada Cristiano Ronaldo. Dari tiga penampilan kontra Genoa, Cristiano Ronaldo tiga kali mengoyak jala gawang Grifone –julukan Genoa.

Selain itu, Cristiano Ronaldo juga dalam performa impresif di Liga Italia 2020-2021. Dari enam pertandingan, Cristiano Ronaldo mengemas delapan gol. Karena itu, Cristiano Ronaldo merupakan ancaman bagi pertahanan Genoa. (Cristiano Ronaldo sedang on fire) Pertandingan terakhir pekan ini yang disiarkan RCTI mempertemukan AC Milan vs Parma. Laga dilangsungkan di Stadion San Siro pada Senin 14 Desember 2020 pukul 02.45 WIB. Rossoneri –julukan Milan– praktis memburu kemenangan. Sebab, hanya kemenangan yang dapat melanggengkan posisi mereka di puncak klasemen Liga Italia 2020-2021. Saat ini Milan duduk di puncak dengan koleksi 26 angka, unggul lima poin dari Inter Milan di tempat kedua. Berikut jadwal siaran langsung Liga Italia di RCTI pekan ini: Minggu, 13 Desember 2020 Lazio vs Verona (02.45 WIB) Senin, 14 Desember 2020 Genoa vs Juventus (00.00 WIB) AC Milan vs Parma (02.45 WIB)