JADWAL siaran langsung Liga Italia di RCTI pekan ini akan menggelar empat pertandingan. Sebanyak empat pertandingan ini merupakan lanjutan pekan ke-10 Liga Italia 2020-2021. Lantas, laga-laga apa saja yang disiarkan RCTI pekan ini?

Laga-laga tersebut meliputi Juventus vs Torino, Inter Milan vs Bologna, Sampdoria vs AC Milan dan Fiorentina vs Genoa. Pertandingan Juventus vs Torino jadi yang pertama digelar, tepatnya pada Minggu 6 Desember 2020 pukul 00.00 WIB.

Baik Juventus dan Torino tak dalam kondisi optimal, itu terlihat dalam lima pertandingan terkini di Liga Italia 2020-2021. Dalam lima pertandingan terkini, Bianconeri –julukan Juventus– hanya mendapatkan dua menang dan tiga imbang.

Sementara Torino lebih parah lagi, yang mana cuma mendapatkan satu menang, dua imbang dan dua kalah. Meski begitu, Juventus lebih diunggulkan kali ini karena kembali diperkuat Cristiano Ronaldo.

Pekan lalu saat Juventus bermain 1-1 kontra Benevento, Cristiano Ronaldo tidak diturunkan karena tak dalam kondisi bugar. Terlebih, Cristiano Ronaldo memiliki catatan apik kontra Granata –julukan Torino. Dari empat pertemuan kontra Torino di Liga Italia, Cristiano Ronaldo mengemas tiga gol.

Selanjutnya pada Minggu 6 Desember 2020 pukul 02.45 WIB, giliran laga Inter vs Bologna yang disiarkan. Inter jauh lebih diunggulkan karena dalam kepercayaan diri tinggi. Pekan lalu, Inter menghajar posisi dua Liga Italia 2020-2021, Sassuolo, 3-0 di kandang lawan.

Kemudian pada tengah pekan ini, Inter menang dramatis 3-2 atas Borussia Monchengladbach di matchday kelima Grup B Liga Champions 2020-2021. Berkat kemenangan tersebut, Inter masih bisa lolos ke 16 besar asalkan menang atas Shakhtar Donetsk di matchday terakhir. (Inter Milan dalam kepercayaan diri tinggi) Selanjutnya pada Senin 7 Desember 2020 puku 02.45 WIB, ada laga Sampdoria vs AC Milan. Kemenangan dibidik Milan yang saat ini memuncaki klasemen sementara Liga Italia 2020-2021. Penutup, ada Fiorentina vs Genoa. Laga ini disiarkan secara langsung oleh RCTI pada Selasa 8 Desember 2020 pukul 02.45 WIB. Berikut jadwal siaran langsung di RCTI pekan ini: Minggu, 6 Desember 2020 Juventus vs Torino (00.00 WIB) Inter Milan vs Bologna (02.45 WIB) Senin, 7 Desember 2020 Sampdoria vs AC Milan (02.45 WIB) Selasa, 8 Desember 2020 Fiorentina vs Genoa (02.45 WIB)