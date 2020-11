Dengan kondisi ini, tak ayal kepergian Diego Maradona telah memberi duka mandalam kepada masyarakat Palestina. Juru bicara Hamas, Sami Abu Zuhri, bahkan menuliskan pesan khusus di akun Twitter pribadinya usai mendengar kabar meninggalnya Maradona.

Dia menyampaikan dukacitanya atas kepergian Maradona. Zuhri merasa sangat sedih dan kehilangan sosok pesepakbola hebat di dunia itu yang selalu memberi dukungan kepada Palestina.

We are so sad for the death of one of the greatest footballers, "Maradona", who is known for his support of the #Palestine cause.Our condolences to his family and his lovers around the world.#Maradona pic.twitter.com/BHDs7ajkwg

— DR. SAMI ABU ZUHRI (@SamiZuhri) November 26, 2020