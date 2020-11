MILAN - Lutut bintang AC Milan, Zlatan Ibrahimovic akan dijadikan bahan penelitian oleh dokter. Hal ini diungkapkan agen sang pemain, Mino Raiola.

Pemain asal Swedia itu pernah mengalami cedera lutut parah saat berseragam Manchester United. Ibrahimovic cedera saat berlaga di leg kedua perempatfinal Liga Eropa saat melawan Anderlecht pada 2017 silam.

Meski lutut kanannya mendapat cedera serius, Ibrahimovic terlihat seperti tak mengalami kesakitan. Bek Man United, Luke Shaw saat itu mengatakan bahwa kondisi Ibrahimovic baik-baik saja.

"Ia baik-baik saja. Saya melihatnya berjalan di ruang ganti," ungkapnya ketika itu.

Sejak cedera lutut, Ibrahimovic harus menepi lama. Kariernya diperkirakan sudah tamat. Namun, Ibrahimovic memperlihatkan sebaliknya.

Setelah hengkang dari Man United menuju klub Amerika Serikat, La Galaxy, Ibrahimovic tetap garang. Dia mencetak 15 gol dari 17 penampilannya, salah satunya dengan mencetak hattrick saat menghadapi Orlando City.

Setelah pertandingan, Ibrahimovic menunjukkan dua foto di Twitter. Foto pertama memperlihatkan lututnya yang baru saja menjalani operasi dan foto kedua saat dia merayakan gol.

"Mereka bilang (saya) sudah berakhir. Saya berkata Tidak," tulisnya dalam keterangan foto.

They said it was over. I said NO pic.twitter.com/6RqSB4zyHL — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) August 2, 2018

Mino Raiola, agen Ibrahimovic mengklaim lutut kliennya menarik minat sejumlah dokter. Dia mengatakan para dokter belum pernah melihat lutut sekuat millik Ibrahimovic.

"Ia memiliki lutut yang tak mungkin dimiliki pemain sepakbola dengan karier 20 tahun. Lututnya kuat, tak ada masalah di dalamnya," kata Mino Raiola kepada media Swedia Expressen mengutip Sportbible, Selasa (10/11/2020).

"Dokter ingin ia kembali setelah kariernya berakhir untuk meneliti dirinya. Mereka bekerja di lembaga penelitian terbaik dunia untuk lutut dan ligamen," tambah dia.

"Mereka banyak meneliti tentang masalah ini dan itulah mengapa mereka lebih baik dari orang lain dan dokter ingin mendukung Zlatan untuk melakukan penelitian padanya," lanjut Raniola.

"Jadi setelah karier Zlatan berakhir, kami akan kembali dan membukanya lagi untuk melakukan penelitian pada ligamennya," ungkapnya.

Penampilan Zlatan Ibrahimovic saat ini sangan gemilang. Meski berusia 39 tahun, dia menjadi pencetak gol terbanyak sementara untuk AC Milan dengan delapan gol. Dia juga membawa klubnya bertengger di posisi puncak klasemen sementara Liga Italia 2020-2021.