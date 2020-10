BARCELONA – Ansu Fati berhasil mencuri perhatian di laga el clasico yang berlangsung pada Sabtu (24/10/2020) malam WIB tadi. Sebab pada laga Barcelona vs Real Madrid itu, Fati mampu menyumbangkan satu gol di pertandingan yang berakhir dengan skor 1-3 untuk kekalahan Blaugrana.

Meski kalah dari Madrid, namun nama Fati tetap patut mendapatkan apresiasi lebih. Sebab berkat golnya di menit kedelapan, Fati kini memegang rekor sebagai pemain termuda yang dapat mencetak gol di laga el clasico.

Fati tepatnya mencetak gol itu diusianya yang masih berumur 17 tahun. Sebelumnya, tak ada satu pun pemain berusia 17 tahun baik dari Madrid atau Barcelona yang dapat mencetak gol di pertandingan el clasico.

⚽@ANSUFATI

✅ 17 years old

✅ Youngest #ElClásico goalscorer in history

✅ Ties @LaLigaEN record for most goals ever scored by a player under 18 years old.



I N C R E D I B L E ! 🤯 pic.twitter.com/6nzYZmPJem— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 24, 2020