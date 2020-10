Kepercayaan itu pun takkan disia-siakan Bruno Fernandes. Bahkan, gelandang 25 tahun itu tampil galak di sesi latihan Man United jelang laga kontra PSG. Bruno Fernandes terlihat marah-marah saat pemain anyar Man United, Alex Telles, terlalu lambat mengalirkan bola di sesi rondo, atau di Indonesia biasa disebut kucing-kucingan.

Bruno Fernandes is 100% captain material.



Losing his cool with Alex Telles for not moving the ball on quickly enough.



These are the levels we need! 💥#mufc #mulive pic.twitter.com/9uA2B55t7U