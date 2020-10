LIONEL MESSI adalah fenomenal. Lahir dan tumbuh di Rosario, Argentina, gaya permainan Messi tidak banyak berubah hingga sekarang. Dia masih menggiring bola melewati lawan-lawannya dengan suka cita dan mencetak gol.

Saat masih bocah berusia enam tahun, Messi menimba ilmu sepakbola di Newell's Old Boys pada 1994, klub besar di kotanya. Dia terus bersama Newell's, hingga pindah 2000 menuju raksasa Spanyol, Barcelona ketika dia berusia 13 tahun. Namun dia kesulitan bermain untuk liga nasional junior yang dihuni pemain-pemain lokal Spanyol.

Dalam sebuah buku, “The Inside Story of the Boy Who Became a Legend” karya, Federacion Catalana menjelaskan bahwa, Messi tidak diizinkan tampil di liga nasional junior yang dihuni pemain-pemain lokal Spanyol.

Pada liga junior yang bergulir pada Maret 2001, Messi tidak dizinkan membela timnya. Musababnya, Newell’s Old Boys dan Barcelona belum membuat perjanjian transfer.

Akibat Newell’s belum melakukan perjanjian transfer, Barcelona tidak dapat mendaftarkan Messi ke Federasi Sepakbola Spanyol (RFEF). Messi pun hanya bermain dengan tim junior Barcelona B di partai-partai persahabatan.

Meski bermain bersama tim junior B, Messi mengalami cedera. Insiden itu terjadi dalam laga persahabatan pada 21 April 2001, Messi mengalami cedera pertamanya.

Messi mendapat tekel dari pemain lawan dan membuat kaki kirinya retak. Karena cedera itu, kaki Messi diperban dan digips dan tak bisa merumput hingga 6 Juni 2001. Ketidakjelasan status Messi, membuat ibu Messi yakni Celia, sang kakak (Matias dan Rodrigo) serta adiknya (Maria Sol) memutuskan pulang ke Argentina pada musim panas 2001. Messi berada di Barcelona hanya bersama ayahnya, Jorge. Perjuangan Messi mendapatkan berkas transfer dari Federasi Sepakbola Argentina (AFA) juga tak berjalan mulus. Berkas transfer yang diharapkan urung juga selesai. Messi pun tetap bermain di tim B. Proses transfer Messi berakhir pada 17 Februari 2002. Federasi Sepakbola Dunia ( FIFA) akhirnya mengeluarkan dokumen transfer yang mengizinkan RFEF untuk merekrut Messi. Sang pemain akhirnya diizinkan tampil di liga nasional junior pada 2002.