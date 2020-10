MANCHESTER – Pelatih asal Argentina, Mauricio Pochettino, kencang dilaporkan menjadi juru taktik Manchester United selanjutnya. Menurut laporan media-media Inggris seperti Mirror, Daily Mail hingga The Sun, Pochettino merupakan kandidat terkuat jika pelatih Man United saat ini, Ole Gunnar Solskjaer, dipecat.

Uniknya menurut laporan Daily Express, Pochettino mengagumi tiga pemain Man United. Sebanyak tiga nama yang dimaksud adalah Bruno Fernandes, Anthony Martial dan Harry Maguire.

(Bruno Fernandes hampir dibawa Pochettino ke Tottenham)

Sekadar informasi, Pochettino tertarik mendaratkan Bruno Fernandes ke Tottenham Hotspur –klubnya bernaung saat itu– pada bursa transfer musim panas 2019. Hal itu pun diungkapkan Bruno Fernandes di live Instagram yang dilakukannya.

“Klub pertama yang hampir merekrut saya adalah Tottenham yang mana saat itu ditangani Pochettino. Namun, saya tidak tahu kenapa saya gagal ke sana, mungkin karena uang yang diinginkan Sporting gagal dipenuhi Tottenham,” kata Bruno Fernandes tak lama setelah gabung Man United.

Nama selanjutnya adalah Anthony Martial. Penyerang berpaspor Prancis ini mendapat julukan The Next Thierry Henry berkat performa apik yang ditunjukkan bersama AS Monaco pada 2014-2015.

(Pochettino tertarik mendatangkan Martial)

Masih berusia 19 tahun, Martial mengoleksi 12 gol dari 48 pertandingan bersama Monaco. Karena itu, Pochettino tertarik mendatangkan Martial, namun disalip Man United yang mengeluarkan 60 juta euro untuk mendatangkan pemain asal Prancis itu pada musim panas 2015.

BACA JUGA: Nasib Solskjaer seperti Mourinho, Berujung Dipecat Man United?

Kemudian, nama terakhir yang dikagumi Pochettino adalah kapten Man United saat ini, Harry Maguire. Kekaguman Pochettino kepada Maguire diungkapkan fullback kiri Tottenham Hotspur, Danny Rose.

Saat itu, Pochettino yang membesut Tottenham membawa timnya menjamu Hull City di pekan ke-16 Liga Inggris 2016-2017. Sekadar informasi, kala itu Maguire masih berstatus sebagai personel The Tigers –julukan Hull City. (Pochettino kagum kepada Maguire) Dalam laga tersebut, Tottenham menang 3-0 atas Hull City. Meski Tottenham menang 3-0 atas Hull, Pochettino tetap menaruh puja-puji kepada Maguire yang kala itu baru berusia 23 tahun. "Mauricio (Pochettino) masih menjadi pelatih dan dia tergila-gila pada Harry (Maguire). Saat Pochettino menyukai dia, saya mulai langsung mengenalinya setelah itu. Dia melalui perjalanan yang luar biasa,” kata Rose mengutip dari Goal, Jumat (16/10/2020). Karena itu, jika Pochettino benar menjadi pelatih Man United selanjutnya, tiga nama di atas diprediksi menjadi personel andalan Setan Merah. Menarik menanti keputusan lanjutan yang dibuat manajemen Man United perihal masa depan sang pelatih, Ole Gunnar Solskjaer.