REAL Madrid sama sekali tidak belanja pemain pada bursa transfer musim panas 2020. Kabarnya, manajemen Los Blancos –julukan Madrid– sengaja menyimpan uang untuk digelontorkan pada bursa transfer musim panas 2021.

Menurut media-media Eropa, sudah ada lima pemain yang masuk radar Real Madrid. Tidak hanya masuk radar, beberapa di antara mereka sudah menjalin kesepakatan dengan Madrid. Siapa saja?

Berikut 5 pemain yang didatangkan Real Madrid pada musim panas 2021:

5. Benoit Badiashile (AS Monaco, bek tengah)

Real Madrid sadar tak selamanya mengharapkan kualitas sang kapten, Sergio Ramos. Saat ini usia suami dari Pilar Rubio itu menyentuh 34 tahun! Karena itu, manajemen Madrid tengah membidik bek AS Monaco, Benoit Badiashile.

Benoit Badiashile yang bertinggi badan 192 sentimeter merupakan bek tengah modern. Sebab, bek asal Prancis itu tak hanya tangguh dalam bertahan, namun dapat diandalkan saat menyerang. Terbukti bersama Monaco musim ini, Benoit Badiashile mengemas dua gol dari enam pertandingan. Saat ini, Benoit Badiashiles dibanderol Monaco seharga 30 juta euro atau sekira Rp518,7 miliar.

4. Eduardo Camavinga (Stade Rennes, gelandang)

Camavinga merupakan alternatif jika Real Madrid gagal mendatangkan Paul Pogba (Manchester United). Saat ini, gelandang berpaspor Prancis ini memang baru berusia 17 tahun, namun kematangan permainan sudah ditampikan Camavinga.

Bahkan di usia yang masih sangat muda ini, Camavinga sudah dua kali membela Tim Nasional Prancis. Hasilnya, ia mengoleksi satu gol dari dua penampilan. Untuk mendapatkan Camavinga, Madrid mesti mengeluarkan 80 juta euro atau sekira Rp1,38 triliun.

3. Jules Kounde (Sevilla, bek tengah)

92 - Jules Koundé 🇫🇷 made 92 touches against Barcelona, more than any other centre back in a LaLiga game against Barcelona at the Camp Nou since at least 2005/06. Colossus. pic.twitter.com/Ysg6Bz6L7H — OptaJose (@OptaJose) October 4, 2020

Sama seperti dua pemain lainnya, Jules Kounde juga berpaspor Prancis. Semenjak didatangkan dari Bordeaux pada musim panas 2019, Kounde merupakan andalan pelatih Julen Lopetegui untuk mengisi bek tengah Los Nervionenses –julukan Sevila.

Bahkan ketika menghadapi Barcelona di laga ketiga mereka pada Liga Spanyol 2020-2021, Koundes sanggup membuat 92 sentuhan. Jumlah tersebut merupakan yang terbanyak ketimbang pemain belakang mana pun yang mentas di Camp Nou, terhitung sejak 2005-2006.

2. Erling Haaland (Borussia Dortmund, penyerang)





Siapa tidak dikenal Erling Haaland? Nama penyerang 20tahun itu mencuat setelah mencetak sembilan gol saat Norwegia menang 13-0 atas Honduras di Piala Dunia U-20 2019. Sementara di level profesional, Haaland juga menggila musim lalu.

Dari 40 pertandingan di semua kompetisi, Haaland mengoleksi 44 gol. Musim ini, Haaland pun mencetak lima gol dari lima pertandingan. Saat ini, Haaland kabarnya memiliki klausul lepas mencapai 75 juta euro (Rp1,29 triliun). Namun, klausul lepas itu kabarnya baru bisa ditebus pada musim panas 2022.

1. Kylian Mbappe (PSG, penyerang)





Kylian Mbappe merupakan prioritas Madrid. Kabarnya demi gabung Madrid, Mbappe sudah meminta dilepas manajemen PSG pada musim panas 2021. Namun, tentu tak mudah mendatangkan pemain dari klub sebesar PSG.

Butuh usaha ekstra untuk mendapatkan top skor Liga Prancis dua musim terakhir tersebut. Terlebih, usia Mbappe masih sangat muda saat ini, yakni 21 tahun. Kabarnya, jika Madrid gagal mendatangkan Mbappe, mereka akan beralih ke Haaland.

Karena itu, satu hal yang pasti, manajemen Madrid akan mendapatkan penyerang jempolan pada musim panas 2021. Jika bukan Mbappe, Haaland yang akan mendarat di Santiago Bernabeu pada musim panas mendatang.