TURIN – Jurnalis Italia sekaligus pakar transfer, Fabrizio Romano, mengungkap fakta mengejutkan tentang gelandang Manchester United, Paul Pogba. Romano menyatakan Pogba seharusnya sudah pulang ke Juventus jika tidak ada pandemi virus corona (Covid-19).

Masa depan Pogba di Old Trafford sempat jadi perbincangan hangat menjelang akhir musim 2019-2020. Pemain asal Prancis itu dikabarkan dekat dengan pintu keluar Man United pada bursa transfer musim panas 2020.

Kabar tersebut sejatinya bukan berita baru. Sebab, masa depan Pogba di Man United sudah dispekulasikan dalam dua musim terakhir. Akan tetapi, kabar kepergian Pogba muncul dan hilang seiring waktu berjalan.

Ada dua klub yang selalu dikaitkan dengan Pogba, yaitu Real Madrid dan Juventus. Madrid dikabarkan tertarik kepada Pogba karena keinginan sang Pelatih, Zinedine Zidane. Sementara itu, Juventus menginginkan Pogba karena masa lalu.

BACA JUGA: Solskjaer Yakin Amad Traore Jadi Pemain Penting Man United

Pogba dan Juventus memiliki kisah romantis di masa lalu. Juventus adalah tempat berlabuh Pogba ketika kehilangan tempat di Man United. Pogba bergabung ke Juventus secara gratis setelah dibuang Man United pada musim panas 2012.

Bakat Pogba berkembang pesat di Juventus. Pemain asal Prancis itu pun mulai dikenal sebagai selah satu gelandang terbaik di dunia. Masa indah Pogba di Juventus semakin lengkap dengan keberhasilan meraih delapan trofi domestik Italia.

Setelah bersinar di Juventus, The Red Devils –julukan Man United– membeli kembali Pogba dengan biaya 105 juta euro (sekira Rp1,8 triliun). Juventus mendapatkan keuntungan besar ketika menjual Pogba.

Namun, Juventus membutuhkan tenaga Pogba lagi pada musim ini. Akan tetapi, pandemi membuat Juventus berpikir dua kali untuk memulangkan Pogba ke Allianz Stadium.

BACA JUGA: Amad Traore, Pemain Baru Man United Pernah Bersama Paul Pogba

Romano tahu Pogba akan kembali bermain di Italia jika tidak ada pandemi. Menurutnya, Juventus siap untuk mengajukan tawaran penting pada Man United demi memulangkan pemain berumur 27 tahun tersebut.

“Jika tidak ada virus corona, Paul Pogba hari ini akan bermain untuk Juventus. Juventus siap mengajukan tawaran penting untuk Pogba tetapi dengan krisis keuangan itu tidak mungkin,” ucap Romano dalam podcast Here We Go, menyadur dari Sportskeeda, Jumat (9/10/2020).