MANCHESTER – Manchester United dikabarkan mempertimbangkan menggaet bek kiri milik Chelsea, Emerson Palmieri pada jendela bursa transfer musim panas. Hal itu dilakukan jika Man United gagal mendatangkan Alex Telles dari FC Porto.

Setan Merah dalam bursa transfer lalu dikaitkan dengan bek kiri milik Real Madrid, Sergio Reguilon. Namun, manajemen menolak klausul pembelian kembali yang diajukan Madrid. Hal itu membuat Reguilon hijrah ke Tottenham Hotspur.

Man United juga dilaporkan ingin memperkuat sektor pertahanan kiri mereka dengan bek kiri Ajax. Pemain tersebut adalah Nicolas Tagliafico.

Baca juga: Supaya Solskjaer Sesukses Klopp, Man United Harus Lakukan Ini

Namun, menjelang penutupan bursa transfer pada 5 Oktober 2020 waktu Inggris, Man United berhasil mendatangkan Alex Telles. Pemain asal Brasil itu berseragam Man United denga kesepakatan 15 juta pounds.

Telles menandatangani kontrak selama empat tahun dengan opsi tambahan satu tahun. Di Man United, pemain bersia 27 tahun itu akan mengenakan nomor punggung 27.

Namun, menurut jurnalis spesialis transfer pesepakbola dari Sky Sports, Fabrizio Romano di podcast Here We Go, Man United memiliki rencana cadangan andai gagal merekrut Telles. Mereka akan mendatangkan Emerson dari Chelsea.

Hanya saja, Romano menjelaskan bahwa Chelsea tak mau melepas sang pemain ke rival mereka. The Blues tak mau menyepakati transfer pinjaman ke Setan Merah untuk Palmieri. Emerson bergabung dengan Chelsea seharga 17 juta pounds dari Roma pada Januari 2018. Namun, dia tetapi tidak mendapat peran di skuad utama Chelsea asuhan Frank Lampard. Laporan mengklaim musim panas ini bahwa Chelsea bertahan dengan biaya £ 26 juta untuk pemain berusia 26 tahun itu. Sementara itu, Solskjaer menilai Telles merupakan pemain yang telah diincar Man United sejak lama. Dia menjelaskan bahwa pemain anyarnya itu merupakan seorang pejuan. "Dia adalah pemain yang telah kami incar selama beberapa waktu dan penampilannya selama beberapa tahun terakhir persis seperti yang kami cari," kata Solskjaer mengutip laman Man United. "Dia adalah seorang pejuang dan pemenang dan akan menambah determinasi dan persaingan nyata ke dalam skuad,” tambah dia. “Alex memiliki kualitas, baik sebagai pemain maupun sebagai pribadi, yang kami inginkan di sini, di Manchester United,” pungkas Solskjaer.