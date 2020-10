MANCHESTER – Fullback kiri FC Porto, Alex Telles, akhirnya tiba di Kota Manchester, Inggris. Dalam unggahan akun Twitter @DeadlineDayLive, fullback berpaspor Brasil itu berada di mobil yang akan membawanya ke markas latihan Manchester United yang berada di Carrington.

Di Carrington, selain menjalani tes medis, fullback 27 tahun itu akan menjalani sesi pemotretan. Kabarnya, Alex Telles akan dikontrak Man United selama lima tahun atau hingga 30 Juni 2025.

Alex Telles has arrived in Manchester to complete his move to Manchester United. (Source: Eamonn & James Clark) pic.twitter.com/ntcTTrKAb2— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) October 5, 2020