BARCELONA – Penyerang sayap millik Barcelona, Ousmane Dembele sempat bersikeras jika dia ingin bertahan di Camp Nou. Padahal dia jarang mendapat menit bermain di musim lalu, dan kini dikaitkan gabun ke Manchester United.

Dembele didatangkan Barcelona dari klub asal Jerman, Borussia Dortmund pada 2017 dengan total nilai transfer 135 juta pounds atau sekira Rp2,5 triliun. Namun, pemain berusia 23 tahun itu kerap cedera, dia juga minim bermain di musim lalu, dengan hanya tampil sembilan pertandingan di semua kompetisi.

Dengan alasan itu, Barcelona ingin menjual Dembele. Sang pemain dikabarkan juga tidak masuk rencana Koeman, yang ingin mendatangkan Memphis Depay dari Olympique Lyon.

Laporan dari media Prancis, L’equipe, Ousmane Dembele sekarang antusias bermain untuk Man United. Laporan ini tersiar usai Paul Pogba tutun tangan membujuk rekan senegaranya itu untuk mendarat di Old Trafford.

Pogba dan Dembele, yang sama-sama dari Prancis dikabarkan The Sun membujuk Dembele dengan menit bermain lebih banyak. Pasalnya, Ronald Koeman kini lebih mengandalkan Ansu Fati, seentara di sisi kanan penyerangan, Dembele harus bersaing dengan Lionel Messi.

Dengan bujukan Poba itu, menurut sumber internal Barcelona kepada ESPN, Dembele siap bermain bersama Pogba di Man United. Laporan itu melanjutkan bahwa neosiasi antara Barca dan Man United telah dipercepat.

Sementara itu, laporan The Sun, Barcelona merelakan Dembele mendarat di Old Trafford dengan status peminjaman. Namun, Barca meminta seluruh gaji Dembele sebesar 210 ribu pounds atau setara Rp4 miliar per pekan dibayar Man United.

Man United mengalihkan buruannya kepada Dembele karena kesulitan mendapatkan Jadon Sancho dari Borussia Dortmund. Klub asal Jerman itu bersikeras tidak mau menurunkan nilai transfer Sancho sebesar 108 juta pounds atau setara Rp2 triliun. Sementara bursa transfer musim akan segera ditutup pada Senin 5 Oktober 2020.

Sejauh ini, Man United hanya mendatangkan Donny van de Beek dari Ajax. Pemain berusia 23 tahun itu telah menandatangani kontrak selama lima tahun berseragam Man United.

Jika Dembele berseragam Man United, dia bisa menjadi pilihan bagi Solskjaer di lini serang sektor kanan. Selama ini, dia selalu mengandalkan Mason Greenwood sebagai juru gedor bersama Marcus Rashord dan Anthony Martial.