BARCELONA – Pemain masa depan Barcelona, Ansu Fati mencetak sejarah di Eropa usai timnya berlaga di La Liga Spanyol 2020-2021 menghadapi Villarreal di Camp Nou pada Senin 28 September 2020. Fati menjadi bintang dalam laga yang berakhir dengan skor 4-0 tersebut.

Pemain jebolan akademi Barcelona itu memimpin serangan Barcelona dengan baik. Dia mencetak dua gol dari empat dalam laga tersebut.

Fati membuka kran gol saat lawa baru berjalan 15 menit. Mendapatkan umpan matang dari Jordi Alba, pemain berusia 17 tahun itu menjebol gawang Villarreal melalui kaki kanannya.

Empat menit berselang dia menjadi aktor antagonis bagi Villarreal. Skema serangan balik yang dirancang Phlippe Coutinho berjalan baik.

Pemain asal Brasil itu menggiring bola melewati hampir setenga lapangan kemudian memberikan umpang kepada Fati yang bediri bebas. Pemain Tim Nasional Spanyol itu dengan mudah memasukkan bola ke gawang villarreal yang dijaga Sergio Asenjo.

Fati juga berperan atas satu gol Barcelona selanjutnya. Akselerasinya di kotak penalti membuat bek harus menjatuhkannya. Wasit kemudian menghadiahkan penalti kepada Blaugranana. Lionel Messi yang mengambil penalti sukses memperdaya kiper.

Pasukan Ronald Koeman makin berjaya di menit 45. Pau Torres salah mengantisipasi oleran Messi yang membuat bola malah mengarah ke gawangnya sendiri.

Dua gol Fati menambah koleksi golnya menjadi 10 sejak musim lalu dari semua kompetisi. Hal tersebut membuat namanya mencetak rekor baru di benua Eropa.

10 - Aged 17 years and 332 days, Ansu Fati is the youngest player from the top five European leagues to score 10+ goals in all competitions since the start of last season. Unstoppable. pic.twitter.com/7lG0JtuheT — OptaJose (@OptaJose) September 27, 2020

Catatan Opta Jose, Fati menjadi pemain termuda di lima liga Eropa (Spanyol, Jerman, Italia, Prancis dan Inggris) yang mampu meraih pencapaian tersebut. Dia melakukannya saat usianya 17 tahun 332 hari.

Fati mencetak gol debutnya pada 31 Agustus silam. Saat itu dia mencetak gol ketika Barcelona bermain imbang 2-2 melawan Osasuna di Liga Spanyol. Dia sendiri masih berusia 16 tahun 304 hari, membuatnya menjadi pencetak gol termuda Barcelona.