BARCELONA - Pemain sayap Barcelona, Ousmane Dembele menolak kesempatan untuk bergabung dengan dua raksasa Inggris. Pemain asal Prancis itu memilih bertahan di Barca meski mendapat peluang pindah ke Manchester United atau Liverpool sebelum jendela transfer berakhir pada 5 Oktober mendatang.

Man United dilaporkan menargetkan Dembele sebagai alternatif jika mereka gagal mendapat buruan utama, Jadon Sancho dari Borussia Dormund. Pemain Timnas Inggris itu memang telah didekati Man United sejak bursa tranfer dibuka.

Meski begitu, transfer pemain berusia 20 tahun terancam gagal hijrah ke Old Trafford. Dormund bersikeras mempertahankan harga 120 juta euro (sekira Rp2 triliun) sebagai syarat melepas Sancho.

Sementara sang rival, Liverpool juga dikabarkan kepincut dengan Dembele. Bahkan sang juruk taktik The Reds dilaporkan tertarik dengan skil pemain berusia 23 tahun tersebut.

Namun, jurnalis spesialis transfer dari Sky Sports, Fabrizio Romano melalui Podcast He We Go menjelaskan perkembangan isu transfer Dembele. Dia menyatakan bahwa sang pemain tidak berniat pindah ke Man United atau Liverpool dan ingin bertahan di Camp Nou.

Romano mengklaim bahwa Klopp dapat meyakinkan Liverpool mencapai kesepakatan dengan Barcelona untuk meminjam Dembele, dengan opsi pembelian. Namun, Dembele ingin menghabiskan satu musim lagi di Barcelona.

Dembele sendiri sejak tiba di Barcelona dengan bandrol 135 juta pounds pada 2017 dari Dortmund terkendala karena cedera. Dia juga minim bermain di musim lalu, dengan hanya tampil sembilan pertandingan di semua kompetisi. Faktor itu membuat manajemen Barca berniat menjualnya. Laporan menyebutkan Blaugarana akan melepas sang pemain jika ada klub yang berminat dengan biaya transfer 100 juta euro (sekira Rp1,7 triliun). Namun, manajer baru Barcelona Ronald Koeman punya rencana baru untuk Dembele. Sang pemain dikabarkan akan menjadi bagian penting untuk visinya membangun Barcelona. Dengan Dembele menjadi bagian proyek Koeman, membuat staf medis Barcelona berpikir keras. Mereka harus menyusun rencana untuk meminimalkan risiko pemain sayap itu dari hamstring atau cedera lainnya.