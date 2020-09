MIAMI – Setelah kontraknya diputus Juventus, Gonzalo Higuain langsung menemukan pelabuhan selanjutnya. Penyerang berjuluk El Pipita itu memilih melanjutkan karier bersama klub asal Amerika Serikat, Inter Miami CF.

Kepastian itu diumumkan Inter MiamiCFdi akun Twitter-nya @InterMiamiCF. “Selamat bergabung di Inter Miami, Gonzalo Higuain,” tulis caption akun Twitter @InterMiamiFC, sambil menampilkan video gol-gol yang dicetak Higuain sewaktu membela Real Madrid dan Juventus.

Welcome to Inter Miami, Gonzalo Higuaín! pic.twitter.com/tZ8uPkbqeq— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 18, 2020