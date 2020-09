SEBANYAK lima pertandingan Kualifikasi III Liga Champions 2020-2021 digelar malam ini hingga dini hari nanti. Setelah pada Rabu (16/9/2020) dini hari WIB ada empat pertandingan dari jalur liga (path league) yang dilangsungkan, malam hingga dini hari nanti giliran jalur juara (path champions) yang menggelar laga.

Bagi Anda yang belum paham, pada 22 dan 30 September 2020 akan digelar enam pertandingan (12 klub) babak playoff Liga Champions 2020-2021. Sebanyak enam pertandingan itu dibagi ke dalam dua jalur, yakni jalur juara dan jalur liga.

(PAOK menang 2-1 atas Benfica dini hari tadi)

Jalur liga diisi tim-tim yang gagal menjadi juara di kompetisi domestik. Tim-tim yang sudah lolos ke babak playoff Liga Champions melalui jalur liga ini adalah Krasnodar (Rusia), PAOK (Yunani), Gent (Belgia) dan Dynamo Kyiv (Ukraina).

Sementara dari jalur juara, nantinya akan ada delapan tim yang berpeluh keringat. Sejauh ini sudah ada tiga tim yang lolos ke babak playoff Liga Champions 2020-2021, yakni Olympiakos (Yunani), Slavia Praha (Republik Ceko) dan Red Bull Salzburg (Austria). Hal itu berarti dari 12 slot di babak playoff, tujuh di antaranya sudah terisi.

Karena itu, lima slot tersisa di babak playoff akan diperebutkan 10 klub pada malam hingga dini hari nanti. Sebanyak lima laga itu mempertemukan Omonia Nicosia vs Red Star Belgrade, Ferencvaros vs Dinamo Zagreb, Qarabag vs Molde, Maccabi Tel Aviv vs Dinamo Brest dan Midtjylland vs Young Boys.

Nantinya, lima tim yang memenangkan laga dini hari nanti akan melengkapi 12 slot tersisa di playoff Liga Champions 2020-2021. Kemudian seperti yang sudah diutarakan di atas, 12 klub itu akan memperebutkan enam slot untuk ambil bagian di Fase Grup Liga Champions 2020-2021.

BACA JUGA: Hasil Liga Champions 2020-2021 Semalam, Benfica Tersingkir

Sekadar informasi, saat ini sudah ada 26 klub yang dipastikan tampil di Fase Grup Liga Champions 2020-2021. Penghuni pot 1 pun sudah diketahui, yang mana berisikan Bayern Munich, Sevilla, Juventus, Real Madrid, Liverpool, FC Porto, Zenit st Peterbursg dan Paris Saint-Germain.

Berikut jadwal Liga Champions 2020-2021 malam ini:

(Foto: Soccerway)



(fmh)