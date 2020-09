LONDON – Manchester City memang gagal meraih gelar juara Liga Inggris 2019-2020. Akan tetapi, bukan berarti pemain mereka tampil buruk. Buktinya, gelandang Man City, Kevin De Bruyne, didapuk sebagai PFA Player of The Year Liga Inggris 2019-2020.

De Bruyne berhasil menyingkirkan para penggawa Liverpool, seperti Jordan Henderson, Sadio Mane, Trent Alexander-Arnold, dan Virgil Van Dijk. Selain itu, ia juga sukses mengalahkan rekan setimnya sendiri, Raheem Sterling.

De Bruyne memang gagal membantu Man City menjadi kampiun. Akan tetapi, secara individu, gelandang berpaspor Belgia itu menampilkan performa yang benar-benar luar biasa.

De Bruyne merupakan pemain yang mampu mencatatkan assist terbanyak di ajang Liga Inggris musim lalu, yakni 20 kali. Selain itu, De Bruyne juga merupakan pemain dengan jumlah gol dan assist terbanyak, yakni 33, dengan rincian 13 gol dan 20 assist.

Faktor lainnya yang membuat De Bruyne memenangkan penghargaan ini adalah kontribusinya bagi Man City. Seperti misalnya De Bruyne menjadi pemain yang menciptakan peluang terbanyak di Liga Inggris, yakni 136 kali.

Menanggapi keberhasilannya ini, De Bruyne pun memberikan apresiasi kepada sang pelatih, Josep Guardiola. Menurutnya, Guardiola memiliki peran besar dalam membantu dirinya berkembang. Sebab, Guardiola memberikan banyak kepercayaan kepadanya.

“Di sebagian besar waktu dia (Guardiola) membiarkan saya menjadi saya. Kami sering berbicara tentang tim, tetapi dalam banyak hal dia tahu kapan dia memberi perintah tentang apa yang harus dilakukan tim, yang mana itu akan saya dengarkan,” ujar De Bruyne, mengutip dari Talk Sport, Rabu (9/9/2020).

“Tapi di sisi lain dia memberi saya banyak kebebasan. Saya tidak tahu mengapa, itulah yang terjadi di antara kami. Jadi saya pikir dalam pengertian itu dia merasa baik-baik saja dan dia mempercayai saya sepenuhnya,” lanjut De Bruyne.

Penghargaan PFA Player of The Year ini sejatinya memiliki keunikan. Sebab, pada dua edisi sebelumnya, ketika Man City menjadi juara Liga Inggris di musim 2017-2018 dan 2018-2019, para pemain Liverpool yang terpilih menjadi pemenang PFA Player of The Year.

Pada 2017-2018 yang menjadi pemenang adalah Mohamed Salah, sedangkan musim lalu giliran Virgil van Dijk. Kini, ketika yang menjadi juara Liga Inggris adalah Liverpool, yang terpiih sebagai PFA Player of The Year justru pemain dari Man City.