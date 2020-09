ROMA – Henrikh Mkhitaryan akhirnya telah resmi menjadi pemain permanen di AS Roma. Sebab Arsenal, tim yang memiliki tanda tangannya sepakat untuk melepaskan pemain berusia 31 tahun tersebut di bursa transfer musim panas 2020.

Mkhitaryan awalnya memang sudah dipinjamkan Arsenal ke Roma sejak September 2019 silam. Bersama Giallorossi, Mkhitaryan pun menemukan kebahagian dan merasa ingin tetap bermain di klub tersebut.

Beruntung Arsenal mau menuruti kemauan Mkhitaryan tersebut dan melepaskannya ke Roma dengan status bebas transfer. Hal itu dikarenakan Arsenal memilih untuk mengakhiri kontrak dengan pemain berkebangsaan Armenia tersebut.

Mkhitaryan mengaku senang kini telah menjadi bagian dari Roma seutuhnya. Namun, ia tetap merasa sedih harus meninggalkan Arsenal.

I‘m delighted to announce that I’ve permanently joined the #giallorossi 💛❤️🐺👊🏻 I‘d like to thank @arsenal , its personnel & the millions of #gunners all whom supported me over the past 1,5Y. A special thanks to A. Wenger for having brought me to the club and for his trust in me pic.twitter.com/KD8QJuhAbT— Henrikh Mkhitaryan (@HenrikhMkh) August 31, 2020