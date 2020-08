KOMPETISI La Liga Spanyol akhirnya telah merilis kalender untuk musim 2020-2021. Pekan pertamanya pun dipastikan bakal berlangsung pada 13 September 2020 mendatang.

Jadi, para pencinta sepakbola Spanyol hanya perlu menunggu kurang lebih dua pekan kurang lagi untuk dapat menyaksikan tim idolanya beraksi kembali. Tentunya, dari sekian pertandingan di La Liga itu, laga el clasico mungkin jadi pertemuan yang paling dinantikan.

Tentu tak perlu diragukan lagi pertandingan Barcelona melawan Real Madrid memangg selalu menjadi laga yang menarik banyak pencinta sepakbola. Laga el clasico itu sangat ditunggu-tunggu oleh para pencinta sepakbol Spanyol, bahkan mungkin dunia.

Untuk musim 2020-2021, pertemuan pertama rival abadi itu dipastikan akan terjadi di Stadion Camp Nou pada pekan ketujuh La Liga Spanyol yang berlangsung pada Minggu 25 Oktober 2020 waktu setempat atau Senin 26 Oktober 2020 dini hari WIB.

Lalu pertemuan kedua mereka, yang mana akan terjadi di markas Madrid, akan berlangsung pada 11 April 2021. Laga el clasico jilid kedua di musim 2020-2021 itu merupakan laga pekan ke-30 dalam kalender La Liga Spanyol terbaru.

Jadi, kedua pertemuan Madrid dan Barcelona itu dipastikan akan sangat menarik karena berada di waktu yang cukup krusial dalam perebutan gelar juara La Liga Spanyol 2020-2021. Tentunya hal tersebut membuat laga el clasico itu semakin dinantikan pada musim ini.

Lantas bagaimana dengan jadwal untuk pekan pertamanya? Pada pekan pertamanya bakal tersaji tujuh pertandingan, di mana laga Deportivo Alaves vs Real betis bakal menjadi pertandingan pembuka untuk La Liga Spanyol 2020-2021.

Tiga pertandingan mengalami perubahan jadwal karena beberapa tim diberikan libur lebih usai menjalani kompetisi Eropa 2019-2020 pada beberapa waktu yang lalu. Tiga pertandingan yang diubah jadwalnya itu adalah Atletico Madrid vs Sevilla, lalu Barcelona vs Elche, Real Madrid vs Getafe.

Jadi, Barcelona dan Madrid dan keempat tim lainnya bakal tak tampil di pekan perdana La Liga SPanyol 2020. Mereka baru akan memainkan laga perdananya di pekan kedua La Liga Spanyol 2020-2021 pada 20 September 2020.

Berikut Pertandingan La Liga Spanyol 2020-2021 pekan pertama, 13 September 2020:

Deportivo Alaves v Real Betis

Atletico Madrid v Sevilla (dipindahkan ke 12 Januari 2021)

Barcelona v Elche (dipindahkan ke Februari/Maret 2021)

Cadiz v Osasuna

Granada v Athletic Bilbao

Real Madrid v Getafe (dipindahkan ke Februari/Maret 2021)

Valencia v Levante

Real Valladolid v Real Sociedad

Villarreal v Huesca