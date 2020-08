BARCELONA – Pelatih anyar Barcelona, Ronald Koeman akhirnya telah tiba di markas latihan Blaugrana, yakni di Ciutat Esportiva Joan Gamper. Untuk pertama kalinya Koeman pun memimpin latihan Barcelona semenjak ditunjuk menjadi juru taktik klub tersebut pada 19 Agustus 2020.

Era baru untuk Barcelona pun dimulai. Tercatat ada 19 pemain yang mengikuti latihan perdana Barcelona yang langsung dipimpin oleh pelatih berkebangsaan Belanda tersebut.

19 pemain yang mengikuti latihan itu adalah Pique, Suarez, Dembele, Neto, Jordi Alba, S. Roberto, Vidal, Junior, Rafinha, O. Busquets, Matheus, Wague, Araujo, Akieme, Cuenca, Konrad, Ilaix Moriba, Monchu dan Arnau Tenas.

Tentunya menarik melihat daftar ke-19 pemain Barcelona yang mengikuti sesi latihan perdana bersama Koeman tersebut. Jika melihat dengan seksama, tak ada nama kapten Barcelona, yakni Lionel Messi di sesi latihan itu.

📍 Ciutat Esportiva

19 players have trained individually on Camp Tito Vilanova and Pitch 2.@ivanrakitic did not train with the permission of the club.



[+] Info: https://t.co/NZWc8aZXIM pic.twitter.com/5ZkcICDAbH— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 31, 2020