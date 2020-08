Tak disangka, Murtaza kemudian bisa bertemu dengan pujaannnya. Ia menjadi maskot pertandingan persahabatan Barcelona melawan Al Ahli di Doha, Qatar pada Mei 2016.

Dalam sebuah video yang diunggah ESPN memperlihatkan Murtaza selalu berada di dekat Messi mulai dari terowongan sesaat pertandingan dimulai, salaman dengan wasit hingga sesi berfoto bersama dengan para pemain Barca.

Momen menggemaskan terjadi saat pertandingan akan dimulai. Murtaza usai yang eletakkan bola di tengah lapangan, menolak berpisah dengan idolanya. Ia terus memeluk Messi. Bahkan sang pujaan berusaha memintanya denga sopan agar Murtaza lari ke pinggir.

Murtaza akhirnya berhasil dibawah ke setelah wasit menggendongnya untuk keluar lapangan.

Great moment when the 6-year-old Afghan child who made a Messi Jersey out of a plastic bag finally met his hero and didn’t want to leave his side 🙏😍 pic.twitter.com/OOWSz2fUsc