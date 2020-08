MANCHESTER – Manchester City siap mengeluarkan uang banyak untuk mengontrak Lionel Messi dari Barcelona. Menurut laporan Sport, manajemen Manchester City total mengeluarkan 750 juta euro atau sekira Rp13 triliun untuk mengontrak Messi selama lima tahun!

Messi yang kemungkinan mendarat di Stadion Etihad pada musim panas 2020, sebenarnya hanya dikontrak Manchester City selama tiga tahun. Dalam tiga tahun awal itu, manajemen Man City menggaji Messi Rp1,7 triliun setiap tahunnya.

Setelah kontrak Messi berakhir pada 30 Juni 2023, Messi akan dipindahkan Man City ke salah satu kontestan Liga Sepakbola Amerika Serikat, New York City FC. Kepindahan Messi ke New York City sebenarnya tidak mengherankan.

Sebab, baik Man City dan New York City FC dipunyai pemilik yang sama yakni Sheikh Mansour. Bersama dengan Melbourne City FC (Australia), ketiganya merupakan klub yang berada di bawah naungan City Football Group.

Bersama New York City FC, berapa gaji yang diterima Messi? Ayah tiga anak tersebut menerima gaji sesuai yang didapatkan ketika berseragam The Citizens, yakni 100 juta euro per tahun.

Tidak hanya gaji 100 juta euro per tahun, Messi juga menerima 250 juta euro (Rp4,32 triliun) tambahan atas kesediaannya pindah ke New York City FC. Hal itu berarti jika ditotal gaji selama lima tahun yang senilai 500 juta euro, plus mendapat 250 juta eurp tambahan karena bersedia pindah ke New York City FC, Messi total menerima 750 juta euro atau setara Rp13 triliun!

Lantas, akankah Man City melanggar aturan Financial Fair play (FFP) mengingat mereka melibatkan banyak uang? Menurut laporan Marca, Man City takkan melanggar aturan FFP karena melempar Messi ke New York City pada tahun keempat. Satu hal yang pasti, kehadiran Messi sangat berarti bagi Man City racikan Josep Guardiola. Kehadiran Messi berpotensi membuat Man City mengakhiri dahaga mereka akan trofi Liga Champions. (Messi dan Guardiola bisa bekerja sama di Man City) Sekadar informasi, Messi dan Guardiola sukses besar selama empat musim (2008-2012) berkolaborasi di Barcelona. Saat itu berkat bantuan keduanya, Blaugrana –julukan Barcelona– memenangkan 14 trofi! Total dari 14 trofi yang dimenangkan, dua gelar di antaranya merupakan trofi Liga Champions. Sekadar informasi, trofi Liga Champions merupakan satu-satunya trofi mayor yang belum pernah dimenangkan Man City semenjak diambil alih Sheikh Mansour pada musim panas 2008.