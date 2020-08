BARCELONA – Lionel Messi di ambang pintu keluar Estadio Camp Nou. La Pulga –julukan Messi– tidak mengikuti tes swab yang diadakan manajemen Barcelona pada Minggu 30 Agustus 2020 malam WIB.

Tes swab merupakan salah satu persyaratan pemain untuk menjalani latihan perdana yang digelar Barcelona pada Senin 31 Agustus 2020. Hal itu berarti, Messi dipastikan absen dalam latihan yang digelar Barcelona hari ini.

Lantas, ke mana Messi akan berlabuh? Menurut laporan media-media Eropa, Messi sangat dekat dengan salah satu klub Raksasa Inggris, Manchester City. Kubu Manchester City memanfaatkaan keberadaan sang pelatih, Josep Guardiola, untuk mendaratkan Messi ke Stadion Etihad.

(Messi dan Guardiola bawa Barcelona berjaya)

Sekadar informasi, Messi dan Guardiola sempat bekerja sama di Barcelona dari 2008-2012. Kombinasi di atas membuat Barcelona sukses besar, yang mana memenangkan 14 trofi dalam periode tersebut. Kesuksesan di atas itu yang membuat manajemen Man City tertarik mendaratkan Messi.

Bahkan demi meyakinkan Messi ke Stadion Etihad, manajemen Man City menyiapkan kontrak luar biasa besar. Menurut laporan Sport, manajemen Man City siap mengontrak Messi lima tahun.

Namun, nantinya Messi hanya membela Man City selama tiga tahun, dan dua tahun sisanya La Pulga akan berseragam salah satu kontestan Liga Sepakbola Amerika Serikat, New York City FC. Lantas, kenapa Messi diizinkan pindah ke New York City FC di tahun keempat?

Hal itu dimaksudkan demi mengangkat gengsi New York City. Sekadar informasi, New York City FC merupakan klub franchise Man City di bawah naungan City Football Group. Selain New York City dan Man City, City Football Group juga menanungi klub asal Australia, Melbourne City FC.

Selama lima tahun dalam kontrak di atas, manajemen Man City akan menggaji Messi sebesar 100 juta euro atau sekira Rp1,7 triliun per tahun! Hal itu berarti dalam lima tahun, Messi menerima 500 juta euro atau setara Rp8,68 triliun!

Bahkan berkat kesediaannya pindah ke New York City di tahun keempat, Messi akan menerima 250 juta euro tambahan. Jika dikalkulasi selama lima tahun, Messi menerima 750 juta euro atau sekira Rp13 triliun!

Dipercaya, nominal di atas membuat Messi mau melanjutkan karier bersama Man City. Selain itu menurut laporan Marca, sistem kontrak di atas merupakan cara Man City agar terhindar dari aturan Financial Fair Play (FFP).