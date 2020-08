BARCELONA – Fans Barcelona ramai-ramai menghampiri Camp Nou untuk menyambangi kantor klub tersebut yang dikabarkan sedang mengadakan rapat dadakan setelah mendengar kabar Lionel Messi ingin pergi. Para pendukung Blaugrana itu menyeruduk Camp Nou untuk meminta Presiden Barcelona, Josep Maria Bartomeu, berhenti dari jabatannya tersebut.

Teriakkan Bartomeu out pun terdengar jelas dari luar kantor Barcelona tersebut. Meski di Catalunya sudah malam, namun hal tersebut tak menghentikan niat para fans Barcelona yang sudah terlanut kesal dengan Bartomeu.

Bartomeu dinilai menjadi alasan mengapa Messi ingin pergi dari Barcelona di musim panas 2020. Gara-gara hubungan yang makin memanas tersebut, Messi pun sampai mengirimkan surat kepada Barcelona yang meminta pemutusan kontraknya dengan segera.

Barcelona supporters are chanting "Bartomeu, resign!” in front of the team offices.



(via @victor_nahe) pic.twitter.com/xjsq5nuyAU— ESPN FC (@ESPNFC) August 25, 2020