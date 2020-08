PRESIDEN Bayern Munich, Herbert Hainer dan CEO Karl-Heinz Rummenigge mengucapkan terima kasih kepada penggemar Die Rotten atas dukungan mereka hingga klub berhasil meraih tiga trofi pada musim ini.

Bayern merebut trofi ketiga mereka musim ini setelah mengandaskan perlawanan wakil Prancis, Paris Saint-Germain (PSG) dengan skor 1-0 di Stadion Da Luz pada Senin 24 Agustus 2020.

Gol tunggal tim Bavaria dicetak oleh pemain lulusan akedemi PSG, Kingsley Coman memanfaatkan umpan silang Joshua Kimmich yang diselesaikannya melalui sundulan di menit ke-59.

Pencapaian tersebut mengakhiri puncak gelar juara Bayern yang sebelumnya telah memenangkan Piala Jerman (DFP Pokal) dan menjadi juara Liga Jerman.

Melalui laman resmi Bayern, Hainer dan Rummenigge menyampaikan rasa terima kasih klub kepada penggemar mereka di seluruh dunia.

“Kita dapat melihat ke sejarah dengan bangga dan gembira atas musim yang indah, yang dimahkotai saat kita menyelesaikan treble di Lisbon. Hanya dua klub yang pernah meraih kemenangan treble ini dua kali, sekali lagi FC Bayern membuat sejarah,” tulis keduanya dalam sebuah surat yang dirilis mengutip laman Bayern, Selasa (25/8/2020).

Sebelum meraih treble pada musim ini, Bayern pernah meraih pencapaian yang sama pada musim 2012-2013 saat tim dilatih Jupp Heynckes.

Pencapaian Bayern menyamai rekor Barcelona yang pernah dua kali meraih treble winners pada musim 2008-2009 dan 2014-2015

“Misi Merah kami, yang kami undang untuk Anda dukung di awal turnamen Liga Champions di Lisbon, kini telah berhasil diselesaikan. Misi tercapai dan dengan cara yang sangat fenomenal, dalam segala hal,” isi surat Hainer dan Rummenigge.

“Tim Hansi Flick telah membuat kami senang, dan Anda, para penggemar setia, telah menunjukkan kekuatan solidaritas di antara kami, meskipun sayangnya virus corona membuat kami harus menjaga jarak,” lanjut mereka.

