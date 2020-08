LONDON – Chelsea dikabarkan telah mendapatkan lampu hijau dari Bayer Leverkusen untuk mendapatkan Kai Havertz di bursa transfer musim panas 2020. Sebab menurut laporan dari pakar bursa transfe Eropa, Fabrizio Romano, Leverkusen akhirnay mau juga melepaskan salah satu pemain andalannya tersebut.

Tentunya hal itu menjadi kabar yang sangat baik untuk Chelsea dan Havertz. Sebab klub asuhan Frank Lampard itu sudah cukup lama mencoba meyakinkan Leverkusen untuk mau melepaskan gelandang asal Jerman tersebut.

Sayangnya, kala itu Leverkusen belum mau melepaskan Havertz karena penawaran dari Chelsea belum mencapai harga yang mereka inginkan. Namun, kini menurut laporan dari Havertz pihak Chelsea sudah menawarkan harga yang membuat Leverkusen pada akhirnya mau melepaskan Havertz di musim panas ini.

Kai Havertz to Chelsea, one step away and then... here we go! Total agreement to be reached on nest hours with Bayer Leverkusen. Last bid is going to be accepted. €80M + €20M add ons as final fee. Last details and paperworks time. 🔵 #CFC #Havertz #Chelsea