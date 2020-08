Tak hanya Barcelona, Olympique Lyon yang juga kalah dari Bayern di semifinal dengan skor 0-3 juga memberi ucapan selamat. Tak hanya kepada tim, mereka juga mengucapkan selamat kepada penggawa Bayern, Corentin Tolisso yang merupakan jebolan akademi Lyon.

“Selamat kepada Bayern dan Corentin Tolisso yang telah memenangkan Liga Champions,” tulis pernyataan Lyon di akun Twitter.

Congratulations to @FCBayern and @CorentinTolisso on winning the @ChampionsLeague! 👏 #UCLFinal https://t.co/6buS2833EC