LISBON – Bayern Munich berhasil meraih hasil maksimal ketika menjalani pertandingan Final Liga Champions musim 2019-2020. Menghadapi Paris Saint-Germain (PSG), Die Roten –julukan Bayern– berhasil menang dengan skor 1-0 atas lawannya tersebut.

Dalam pertandingan yang dihelat di Estadio da Luz, Senin (24/8/2020) dini hari WIB tersebut, Bayern memang tampil menjanjikan sejak menit awal. Bahkan sejumlah peluang emas berhasil didapatkan Bayern untuk bisa mencetak gol lebih dahulu dari PSG di laga ini.

Akan tetapi sejumlah peluang emas yang didapatkan Bayern tersebut masih urung jadi gol, lantaran penyelesaian akhir yang kurang sempurna. Hingga babak pertama usai, kedudukan 0-0 masih menghiasi papan skor laga antara Bayern melawan PSG.

Pada babak kedua, Bayern sama sekali tidak mengubah gaya bermain mereka. Ya, Bayern masih terus memberikan tekanan ke pertahanan PSG. Alhasil, Bayern pun mampu membuka keunggulan mereka atas PSG tepatnya pada menit ke-59 melalui gol Kingsley Coman.

Ya, Coman berhasil menyarangkan bola usai meneruskan sodoran matang dari Joshua Kimmich. Coman pun menyambut operan Kimmich tersebut dengan sebuah sontekan yang gagal diantisipasi oleh kiper PSG, yakni Keylor Navas.

Skor 1-0 tetap bertahan hingga laga usai, Bayern pun akhir keluar sebagai kampiun Liga Champions 2019-2020. Keberhasilan Bayern menjuarai Liga Champions 2019-2020 pun semakin diperindah dengan sebuah catatan rekor baru yang mereka ciptakan.

100% - FC Bayern München are the first side in European Cup/Champions League history to win 100% of their games in a single campaign en route to lifting the trophy (11 wins). Flawless. #PSGFCB #UCLfinal pic.twitter.com/taT6pn23Ik — OptaJoe (@OptaJoe) August 23, 2020