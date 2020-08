LISBON – Manchester City harus mengubur harapan mereka berlaga di semifinal Liga Champions 2019-2020. Langklah The Citizens –julukan Man City– terhenti usai mereka kalah 1-3 dari wakil Prancis, Olympique Lyon, Minggu (16/8/2020) dini hari WIB.

Skuad besutan Josep Guardiola sebenarnya punya peluang emas untuk menyamakan kedudukan di menit-menit akhir babak kedua. Sayang, kesempatan yang datang dari Raheem Sterling gagal dituntaskan dengan baik oleh sang pemain.

