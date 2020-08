BARCELONA – Barcelona baru saja menelan pil pahit dari pertandingan perempatfinal Liga Champions 2019-2020 yang berlangsung pada Sabtu (15/8/2020) dini hari WIB. Sebab di laga tersebut Barcelona dihajar habis-habisan oleh Bayern Munich dengan skor akhir 2-8.

Kekalahan tersebut jelas terasa sangat pahit untuk skuad asuhan Quique Setien tersebut. Sebab mereka harus tersingkir dari Liga Champions musim ini, yang mana merupakan satu-satunya peluang bagi Barcelona untuk menutup tahun ini dengan gelar juara.

Jadi, dapat dipastikan musim 2019-2020 Barcelona tanpa ada gelar juara satu pun. Tentunya fakta tersebut sangatlah mengecewakan, namun ternyata ada hal yang lebih mengecewakan lagi dari hal tersebut.

8 - Barcelona conceded eight goals in a game for the first time since losing 8-0 to Sevilla in the Copa del Rey Last 16 in 1946. Collapse@ChampionsLeague #ChampionsLeague #FCBFCB pic.twitter.com/JfIe8ZyGjl