TURIN – Pelatih anyar Juventus, Andrea Pirlo, sudah memiliki satu asisten atau tangan kanan, yakni Roberto Baronio. Uniknya, Baronio memiliki lisensi yang lebih tinggi ketimbang Pirlo.

Sekadar informasi, Baronio memiliki lisensi Pro UEFA, sedangkan Pirlo cuma A UEFA. Lisensi A UEFA sebenarnya baru mengizinkan Pirlo menangani klub-klub Serie C, atau menjadi asisten pelatih di tim-tim Serie B atau Serie A.

(Pirlo, pelatih anyar Juventus)

Kabarnya, Pirlo baru akan mendapatkan lisensi Pro UEFA pada medio Oktober 2020. Meski sudah memiliki Baronio, Pirlo tidak puas. Menurut laporan Juvefc, pelatih 41 tahun itu membutuhkan asisten pelatih tambahan, yakni mantan juru taktik AS Roma, Aurelio Andreazzoli.

Pelatih 66 tahun itu kenyang pengalaman menjadi pelatih. Ia mengawali karier sebagai pelatih pada 1989 bersama Pletrasanta. Perlahan-lahan karier melatih Andreazzoli mengalami peningkatan.

Sempat menjadi asisten pelatih Luciano Spalletti di AS Roma pada 2004-2005, Andreazzoli menjabat sebagai anggota direktur teknis AS Roma dari 2005 hingga 2013. Ketika manajemen AS Roma memutuskan memecat Zdenek Zeman pada 2 Februari 2013, Andreazzoli diangkat sebagai pelatih caretaker.

Ia memimpin Francesco Totti dan kawan-kawan di 15 pertandingan sisa Liga Italia 2012-2013. Hasilnya tidak mengecewakan yang mana Andreazzoli membawa Roma meraih delapan menang, empat imbang dan tiga kalah.

Hanya saja, Andreazzoli kala itu tidak dipromosikan sebagai pelatih permanen. Di musim 2013-2014, Roma menunjuk Rudi Garcia sebagai pelatih. Alhasil dari 2013 hingga 2017, Andreazzoli kembali mengisi jabatan semulanya di AS Roma. (Andreazolli segera jadi asisten Pirlo di Juventus) Baru pada 2017-2019, Andreazzoli menjadi pelatih kepala Empoli. Kemudian pada 2019-2020, ia menangani Genoa. Namun, nasib pelatih 66 tahun itu hanya berjalan delapan pekan. Saat itu dari delapan pertandingan Liga Italia 2019-2020, Genoa hanya mendapatkan satu menang, dua imbang dan lima kalah. Alhasil, Andreazzoli dipecat dan posisinya digantikan Thiago Motta saat itu. Lantas, apa jabatan yang diemban Andreazzoli saat ini? Ia saat ini berstatus tanpa klub dan dilaporkan siap bekerja sama dengan Pirlo di Juventus.

