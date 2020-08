BARCELONA – Barcelona akhirnya mengumumkan 47 pemain yang akan mereka bawa ke Lisbon, Portugal untuk menjalani pertandingan perempatfinal Liga Champions 2019-2020. Dari 47 pemain yang mereka terbangkan tersebut, ada nama Ousmane Dembele yang sudah cukup lama absen karena diterpa cedera parah.

Seperti yang diketahui, Dembele pada musim ini bisa dikatakan hanya sedikit mendapatkan waktu bermain. Ia lebih sering berada di dalam rumahnya karena tak bisa mengikuti Barcelona ke suatu pertandingan.

Tercatat winger asal Prancis itu hanya dapat mengoleksi lima penampilan saja bersama Barcelona di La Liga Spanyol 2019-2020. Bahkan laga terakhir yang diikuti Dembele terjadi pada November 2019 yang lalu.

Baca Juga: Rivaldo Ragu Barcelona yang Sekarang Bisa Juarai Liga Champions

Cedera hamstring yang menjadi penyebab Dembele harus absen hingga akhir musim Liga Spanyol 2019-2020 itu pun awalnya diprediksi baru akan sembuh betul usai semua kompetisi di musim ini selesai. Namun, karena wabah virus corona dan kompetisi ditunda, Dembele jadi memiliki waktu untuk kembali.

The squad for the trip to Lisbon! pic.twitter.com/X1wNJXa5Fa— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 12, 2020