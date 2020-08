KOLN – Kapten Copenhagen FC, Carlos Zeca mengucapkan terima kasih kepada Ole Gunnar Solskjaer yang telah merubah Manchester United ke tingkat yang lebih baik. Hal ini disampaikannya usai kedua tim berlaga di perempatfinal Liga Eropa 2019-2020.

Man United melakoni laga melawan Copenhagen dengan kekuatan penuh di Stadion Stadion RheinEnergie, Jerman pada Selasa 11, Agustus 2020. Solskjaer menurunkan skuad terbaiknya demi bisa lolos ke semifinal Liga Eropa.

Meski tampil menyerang dan tampil dominan di sepanjang pertandingan, namun gol yang dinanti belum juga tiba. Kedua tim bermain sama kuat hingga waktu normal.

Memasuki babak tambahan, peluang Man United menuju semifinal Liga Eropa sangat terbuka, setelah penyerang Setan Merah, Anthony Martial dijatuhkan di area kotak terlarang. Wasit yang dekat dengan insiden langsung memberikan tendangan penalti kepada Man United.

Baca juga: Man United vs Copenhagen, Van Persie Terpukau dengan 13 Penyelamatan Johnsson

Baca juga: Jadon Sancho Batal Pindah, Eks Man United Nilai Dortmund hanya Menggertak

Bruno Fernandes kemudian maju sebagai penendang penalti. Ia berhasil mencetak gol, sehingga membuat skor berubah menjadi 1-0 pada menit 95. Skor pun tidak berubah hingga pertandingan usai.

Seusai pertandingan, Solskjaer terlihat menghampiri Zeca yang sedang berjalan di sebelah Fernandes. Melihat kedatangan Solskjaer, Zeca kemudian menjabat tangan pelatih asal Norwegia tersebut dan berterima kasih atas semua kerja keras Solskjaer di Man United.

"Hei, terima kasih banyak atas semua yang pernah Anda lakukan di Manchester United," katanya.

"Oh, kami sedang mencoba membangunnya kembali, kami sedang berusaha. Dia membantu, anak ini membantu," jawab Solskjaer sambil menunjuk ke arah Fernandes.

Zeca yang lahir di Lisbon adalah penggemar berat Man united. Dia kecewa karena pertandingan tidak berlangsung di Old Trafford, tetapi mimpinya menjadi kenyataan saat dia mengobrol dengan Solskjaer di lapangan.

"Ya, orang ini luar biasa. Dia luar biasa," kata Zeca.

Solskjaer kemudian mengungkapkan bahwa Fernandes marah karena hampir diganti olehnya.

"Dia sedikit marah, saya mencoba menggantinya," kata Solskjaer.

"Saya juga sedikit marah karena Anda tidak menggantinya, tapi tak apa. Meskipun Sporting adalah tim saya, tapi ya," canda Zeca.