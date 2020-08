TURIN – Isu mengenai Andrea Pirlo yang tiba-tiba muncul menjadi kandidat terkuat calon pengganti Maurizio Sarri di kursi kepelatihan Juventus tampaknya kini sudah bukan rumor lagi. Sebab Juventus melalui laman resminya sudah mengumumkan bahwa Pirlo akan menjadi pelatih baru Bianconeri –julukan Juventus– untuk musim depan.

“Andrea Pirlo akan menjadi pelatih baru Juventus. Hari ini dimulailah babak baru dalam kariernya di dunia sepakbola. Seperti yang dikabarkan sekira sepekan yang lalu, dari Maestro ia kini menjadi ke Mister,” bunyi pernyataan Juventus di laman resmi mereka, Minggu (9/8/2020).

OFFICIAL ✍️ | Andrea Pirlo is the new coach of the First Team.https://t.co/riVxl1enbJ#CoachPirlo pic.twitter.com/pf9QRbJ6Ll