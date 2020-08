LONDON – Teka-teki mengenai masa depan Willian Borges bersama Chelsea akhirnya terjawab sudah. Winger asal Brasil itu menyatakan tidak akan melanjutkan kariernya bersama skuad arahan Frank Lampard musim depan.

Willian baru saja mengkonfirmasi kepergiannya dari Stamford Bridge. Melalui media sosial Twitter pribadinya, sang pemain pun menuliskan surat perpisahan untuk pada penggemar The Blues -julukan Chelsea.

A OPEN LETTER TO THE FANS OF @ChelseaFC pic.twitter.com/ZUUEfwnx5d— Willian (@willianborges88) August 9, 2020